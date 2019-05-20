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Рубрика: Общество

Собрать по частицам

Как студенту попасть в крупнейшую физическую лабораторию мира
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Во всем мире сотрудничество с ЦЕРН (Европейской организацией по ядерным исследованиям) - неоспоримый знак качества. Если посмотреть топ-100 университетов мира, например, по рейтингу QS, то 90 процентов вузов - участники экспериментов на Большом адронном коллайдере. Среди них есть и ведущие российские университеты.
Участие вузов в исследованиях ЦЕРН открывает массу возможностей по разработке и созданию новых образовательных программ. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Участие вузов в исследованиях ЦЕРН открывает массу возможностей по разработке и созданию новых образовательных программ. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Участие вузов в исследованиях ЦЕРН открывает массу возможностей по разработке и созданию новых образовательных программ. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

- Образовательная программа МИФИ в области физики высоких энергий постоянно обновляется, - рассказал ""РГ" доцент Московского инженерно-физического института, участник эксперимента ATLAS CERN Евгений Солдатов. - Например, сейчас в экспериментальной физике активно начинают использовать методы машинного обучения. Мы не отстаем: у нас есть проект по применению этих методов для обнаружения очень редких физических процессов. Кроме того, запускаем отдельный курс "Python и алгоритмы машинного обучения".

Уникальная возможность обучаться и вести исследования на установках класса "мегасайенс" может стать доступной уже с вузовской скамьи

По словам экспертов, образовательный потенциал ЦЕРН огромен: столько знаний не приобрести нигде. Поэтому студенты и аспиранты там частые гости. В том же МИФИ благодаря Проекту 5-100 активно развивается программа стажировок. А несколько лет назад запустили лабораторный практикум по уcкорительным экспериментам на примере тех, что проводятся на Большом адронном коллайдере. Студенты узнают о детекторных технологиях, системе съема данных и даже сами пытаются обнаружить бозон Хиггса.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
На какую работу может рассчитывать выпускник вуза

Два года назад соглашение о сотрудничестве с ЦЕРН подписал МИСиС. Основная цель совместной образовательной программы - разработка перспективных технологий и материалов для поиска новых физических эффектов. Курс на стыке физики высоких энергий, материаловедения и наук о больших данных. Первые выпускники программы уже в мае получат сертификаты ЦЕРН.

Успешно сотрудничает с Европейской организацией по ядерным исследованиям и Томский политехнический университет: в рамках экспериментов по физике высоких энергий на адронном коллайдере активно работают и томские студенты, и молодые ученые.

- Кроме участия в научных исследованиях мы проводим совместные образовательные школы, - говорит директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Леонид Сухих. - Только что прошла вторая Транссибирская школа по физике высоких энергий. Лекции для студентов читали ведущие ученые ЦЕРН, других проектов уровня "мегасайенс". Приезжал директор ЦЕРН по ускорителям и технологиям Фредерик Бордри.

Кабмин расширил перечень специальностей для целевого набора в вузы

Но контакты с крупнейшей в мире физической лабораторией поддерживают не только профильные университеты. Например, в Высшей школе экономики уже давно есть совместные проекты с "повелителями частиц". Где пересеклись интересы Вышки и ведущих физиков?

- Основное направление нашей совместной работы - приложение методов искусственного интеллекта к физике частиц, - объясняет старший научный сотрудник лаборатории методов анализа больших данных ВШЭ Денис Деркач. - Наши ученые и студенты - участники одного из четырех больших экспериментов на Большом адронном коллайдере, куда входят ученые из 17 стран.

Мнение

Павел Брунков, профессор факультета лазерной фотоники и оптоэлектроники Университета ИТМО:

- В соглашении о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и других сферах, которое подписано недавно между правительством РФ и Европейской организацией по ядерным исследованиям - ЦЕРН, говорится: в исследованиях в области физики высоких энергий с российской стороны наряду с ведущими научными организациями могут напрямую участвовать и университеты. Это открывает массу возможностей по разработке и созданию новых образовательных программ. В ИТМО есть мощная экспертиза в сфере информационных технологий и методов работы с "большими данными". А мегаустановки ЦЕРН генерируют огромные объемы информации. Это могло бы послужить отправной точкой для разработки нового направления подготовки на уровне магистратуры и аспирантуры. Уникальная возможность обучаться и вести собственные исследования на установках класса "мегасайенс" может стать доступной для молодых ученых уже с вузовской скамьи.

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