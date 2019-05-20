"Краснодар" и "Локомотив" поспорят за выход в Лигу чемпионов

На выходных в российской Премьер-лиге состоялись матчи 29-го тура. Заключительная встреча прошла накануне вечером: играли "Ростов" и "Зенит". Результат поединка стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Главная интрига последнего тура - кто займет второе место и получит прямую путевку в Лигу чемпионов, а кому придется играть в квалификации. Борьба развернется между "Локомотивом" и "Краснодаром". У обеих команд в активе по 53 очка, но москвичи выше за счет личных встреч.

У "Локомотива" с "Краснодаром" по 53 очка, но москвичи выше в турнирной таблице за счет личных встреч

У "железнодорожников" был неплохой шанс сохранить отрыв от краснодарцев, но они не сумели победить в гостях "Урал" (2:2). И это притом, что половину второго тайма "Локомотив" провел в большинстве после удаления Стефана Страннберга.

Красная карточка, показанная норвежскому защитнику, вызвала немало споров. Как и пенальти в моменте со вторым голом "Локомотива". Неудивительно, что по окончании встречи у представителей "Урала" было немало вопросов к судье матча Владимиру Москалеву.

- Я доволен ребятами. Мы хотели дома при своих болельщиках показать игру и результат. Но в итоге получили то, что получили. Осталось, чтобы один товарищ еще сам нам забил. Посмотрели эпизод с удалением - это просто полнейший бред, - не скрывал эмоций главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.

В свою очередь рулевой "Локомотива" Юрий Семин отметил, что во втором тайме его команде не хватило агрессии. К слову, уже в эту среду в Самаре "железнодорожники" сыграют в финале Кубка России как раз с "Уралом".

- Сейчас нам нужно восстановиться к решающей встрече Кубка. Ребятам нужно быть злее, агрессивнее. Все футболисты должны найти для себя мотивацию на следующий матч, - подчеркнул Семин.

Что касается "Краснодара", то "быки" разгромили в Туле "Арсенал" (3:0). По всей видимости, "оружейники" так и не отошли от вылета из полуфинала Кубка страны, где они проиграли по сумме двух матчей "Уралу". А краснодарцы впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов. В квалификации или сразу в группе - узнаем на этой неделе.

- Мы повторили лучший результат в истории нашего клуба. Это не может не радовать, - признался наставник "Краснодара" Мурад Мусаев. - У нас есть шанс побороться за вторую строчку. Хотелось бы занять ее, чтобы напрямую пробиться в Лигу чемпионов. Если мы добьемся этой цели, то сезон можно будет признать сверхуспешным.

Победа "Краснодара" над "Арсеналом" означает, что столичные "Спартак" и ЦСКА потеряли всякие шансы на попадание в Лигу чемпионов. И теперь им остается бороться за прямую путевку в Лигу Европы. На данный момент шансов больше у "красно-белых", которые опережают армейцев на одно очко.

Тем временем прописку в Премьер-лиге сохранило "Динамо". Москвичи сыграли вничью на выезде с "Енисеем" (2:2) и стали недосягаемы для "Крыльев Советов". В активе команды Дмитрия Хохлова 32 очка, что на четыре больше, чем у самарцев.

Таким образом, "Крылышки" и "Уфа" точно примут участие в переходных матчах за право участия в высшем дивизионе. Встретятся они, соответственно, с четвертым и третьим клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

К слову, в последнем туре "Динамо" откроет новый стадион на Петровском парке. В соперниках у "бело-голубых" будет "Арсенал".