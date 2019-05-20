Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран

В современном мире, раздираемом противоречиями, торговыми войнами и санкциями, экстремизмом и нетерпимостью, Беларусь целенаправленно и последовательно продвигает мирную и всеобъемлющую повестку дня. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов девяти стран.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, Лукашенко подчеркнул, что Минск искренне нацелен "на обновление диалога по укреплению мер безопасности и сотрудничества в Евроатлантике и Евразии, на создание действенных механизмов партнерства между различными интеграционными объединениями, формирование благоприятного климата для торгового, экономического и инвестиционного взаимодействия".

Верительные грамоты вручили дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Южной Кореи, Мальты, Словении, Уганды. Обращаясь к ним, Лукашенко заявил, что на белорусской земле зарубежные представители будут чувствовать себя уверенно и в безопасности.

"Мы по праву гордимся тем, что у нас нет расовой дискриминации, отсутствуют распри и конфликты на национальной, религиозной почве", - сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил, что ежегодно в мае Беларусь празднует Великую Победу над фашизмом, а в этом году в июле исполняется 75 лет со дня освобождения белорусской земли от нацизма. "На этом историческом фундаменте мы почти три десятилетия строим суверенное белорусское государство", - заявил он.

Лукашенко особо отметил, что в стране дорожат отношениями с каждым из представленных государств. В частности, он констатировал, что Дания является перспективным партнером, с которым республика намерена развивать более продуктивное сотрудничество. "Общая для наших стран задача - поддержка мира и стабильности в Европейском регионе", - сказал президент.

По его словам, Минск огромное значение уделяет укреплению связей с Испанией. Это подтверждает назначение в феврале нынешнего года первого посла Беларуси в Мадриде. "Уверен, аналогичные шаги с испанской стороны по открытию полноценного дипломатического представительства в Минске укрепили бы отношения между нашими странами", - полагает Лукашенко.

Как считает белорусский лидер, солидную базу для развития и расширения взаимного сотрудничества и связей удалось создать за последние годы со Словенией. "Эффективный характер носят контакты белорусских и словенских бизнесменов. Деловые круги готовы к новым совместным проектам в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве", - уточнил он.

Лукашенко подчеркнул, что одним из приоритетов на латиноамериканском континенте являются расширяющиеся контакты с Бразилией. Политик добавил, что в фокусе двусторонних отношений "укрепление политического диалога, наращивание товарооборота, создание совместных производств".

Президент Беларуси отметил, что страна открыта и для взаимовыгодных связей с Южной Кореей, особенно в инновационных сферах. Он пригласил корейских инвесторов для реализации своих высокотехнологичных решений в республике и укрепления сотрудничества в области образования и туризма.

Лукашенко напомнил, что основным партнером Минска в арабском мире традиционно считался Йемен. Глава государства дал понять, что для скорейшего восстановления Йемена и его возвращения к мирному ритму Беларусь готова оказывать стране всестороннюю помощь.

По его словам, Беларусь рассматривает Бенин в качестве перспективного торгово-экономического партнера в регионе западной Африки. Президент сообщил, что его страна готова предложить африканскому государству широкую гамму техники, потребительских товаров и продовольствия, образовательные услуги. "Ожидаем от бенинской стороны встречных инициатив для совместной реализации", - сказал политик.

Лукашенко также поздравил послов с началом дипломатической миссии, подчеркнув, что рассчитывает на их активное и профессиональное участие в деле укрепления и динамичного развития сотрудничества с Беларусью, наполнения его "новым качеством и содержанием".