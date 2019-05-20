Максим Матвеев сыграет главную роль в новом сериале о Шерлоке Холмсе

В Санкт-Петербурге начались съемки нового проекта продюсерской компании "Среда" Александра Цекало. Это будет сериал под названием "Шерлок Холмс в России". Сразу объявлены и исполнители главных ролей: Максим Матвеев (Шерлок Холмс), Владимир Мишуков (Доктор Карцев), Ирина Старшенбаум (Софья) и другие. Режиссер фильма - Нурбек Эген ("Алиби", "Тайный знак"), оператор - Николай Богачев ("Триггер", "Троцкий", "Ёлки 3"). Сценарий Олега Маловичко ("Лед", "Притяжение", "Метод").

Судя по именам героев, понятно, что сценарий не будет точно следовать произведениям Артура Конан-Дойля. В сериале расскажут о том, как в Лондоне от рук Джека Потрошителя уже погибло несколько женщин. На месте убийства каждой маньяк оставлял послания для своего преследователя. Это был Шерлок Холмс, который шел по его следу, но каждый раз опаздывал. Используя метод дедукции, Холмс понял, что Джек сбежал в Россию.

Оставив Ватсона в Британии, детектив прибывает в Санкт-Петербург, где никто не воспринимает всерьез методы Холмса. Вскоре он знакомится с доктором Карцевым, у которого снимает комнату на Пекарской улице. "Карцев становится помощником Холмса, и вместе они распутывают мистические, жуткие, драматические преступления, несмотря на противодействия местной полиции. По прибытии в Петербург Холмс знакомится с Софьей, которая также помогает ему. Их отношения перерастают во что-то большее, но на пути у них стоят их личные призраки и видения из прошлого, мешающие им быть вместе", - вот отрывок из релиза компании.

Александра Ремизова - ведущий продюсер компании "Среда" и креативный продюсер нового сериала - говорит так: "В основе сюжета захватывающие и загадочные преступления, с которыми Шерлок никогда бы не столкнулся в родной Англии. Мы покажем зрителю знакомую каждому историю, но с другой стороны. Объединение культур через адаптацию англичанина в России, новые преступления и любовь - составляющие проекта, которые создают новую историю - "Шерлока Холмса в России".