Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина

Несомненно, сегодня цифровизация образования будет происходить, это тренд, без которого не обойтись. Но когда специалисты говорят о процессе перехода на электронную систему, хочется верить,что образовательный ресурс будет работать с помощью реальных цифровых технологий: к примеру, технологии блокчейна, искусственного интеллекта, больших баз данных, настоящей современной геймификации и так далее. Что это будет не просто новый виток информатизации, которую мы уже проходили в начале 2000-х.

Что же касается реальной цифровизации с образом и лицом будущего, я уверена, подобный подход позволит облегчить обучение. Когда достижения каждого школьника, особенности выполнения им заданий будут фиксироваться технологиями искусственного интеллекта, и система будет просчитывать, какие темы ему нужно подтянуть.

Я "за" цифровую педагогику, но важно, чтобы она не являлась какой-то поддельной версией прогресса. Современная молодежь сегодня погружена в реальный цифровой контент. Если ей будет предложена подмена, которая работает не совершенно, то, конечно, это будет восприниматься негативно. К слову, я знаю, что сейчас существуют проблемы, которые можно выделить с методической точки зрения. Во-первых, отсутствие единых методологических подходов. Многие ресурсы разработаны с позиций разных школ, методических, научных и так далее. Поэтому ориентироваться в них готов не каждый учитель. Педагог работает в одной методической системе, а если ресурсы разработаны в другой, то это уже требует адаптации, усилий со стороны учителя.

Второй нюанс - насколько эти системы технологически и технически работают корректно, без сбоев. Ведь я держу с некоторыми родителями обратную связь, они пишут, что в формате мобильного приложения многие программы не подключаются, и тем, у кого дома нет стационарного компьютера, приходится какие-то задания распечатывать на принтере. Такая странная история радости людям не добавит. Кстати, пока что далеко не все родители относятся к числу свободных пользователей ПК. Для них система будет представлять определенную эмоциональную и технологическую нагрузку. Они будут нервничать на первых порах, волноваться, нуждаться в помощи. Когда же современные дети станут родителями, им это будет легко даваться, поскольку они рождаются и живут в трех коммуникативных средах: устно-речевой, письменно-речевой и цифровой.

Также важно, насколько весь ресурс отвечает требованиям: скажем, сохранения авторских прав, пока сложно сказать, насколько все картинки, материалы, иллюстрации, звуковые и видеотексты правильно использованы. Не стоит забывать и о проблеме правовой грамотности проекта.