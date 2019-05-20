Новости

Первое в мире видео Земли в формате 4K снял созданный в России спутник 22:22
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России 22:16
Патриарх Кирилл пожелал Зеленскому не повторять ошибок предшественника 21:43
Американские моряки оказались замешаны в очередном сексуальном скандале 21:35
Под зданием Госдумы обнаружили пустоты 21:07
Максим Матвеев сыграет главную роль в новом сериале о Шерлоке Холмсе 20:58
Зеленский поблагодарил заграничных гостей за "борьбу с российской агрессией" 20:44
Школьники и предпенсионеры посоревнуются в профессиональном мастерстве 20:30
Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана 20:28
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали 20:25
Росалкогольрегулирование хочет ввести в РФ минимальные цены на пиво 20:09
Ростуризм пожаловался на туроператоров, продающих путевки в Египет 20:03
Российский ребенок умер от отравления в одном из отелей Хургады 19:57
Онкобольные смогут получать протонную терапию за счет ОМС 19:56
В московском метро задержали мужчину, гулявшего по рельсам 19:32
В Уфе на экс-прокурора завели еще одно дело о взятке 19:08
В Петербурге стартовал Арктический диктант 18:58
Обновленный Skoda Superb: первое фото салона и возвращение Scout 18:54
На Урале депутату ограничили свободу за избиение школьника 18:50
Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна "Робо" про дроида-Безрукова 18:50
На замминистра АПК Кубани завели дело по подозрению во взятке 18:48
Опубликована налоговая декларация нового президента Украины 18:39
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны 18:29
СМИ: Скарлетт Йоханссон выходит замуж за комика Жоста 18:25
Ольга Васильева рассказала, как избежать ЧП в школах 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина

Несомненно, сегодня цифровизация образования будет происходить, это тренд, без которого не обойтись. Но когда специалисты говорят о процессе перехода на электронную систему, хочется верить,что образовательный ресурс будет работать с помощью реальных цифровых технологий: к примеру, технологии блокчейна, искусственного интеллекта, больших баз данных, настоящей современной геймификации и так далее. Что это будет не просто новый виток информатизации, которую мы уже проходили в начале 2000-х.

Фото: Reuters.
Эксперты рассказали, что такое цифровая педагогика

Что же касается реальной цифровизации с образом и лицом будущего, я уверена, подобный подход позволит облегчить обучение. Когда достижения каждого школьника, особенности выполнения им заданий будут фиксироваться технологиями искусственного интеллекта, и система будет просчитывать, какие темы ему нужно подтянуть.

Я "за" цифровую педагогику, но важно, чтобы она не являлась какой-то поддельной версией прогресса. Современная молодежь сегодня погружена в реальный цифровой контент. Если ей будет предложена подмена, которая работает не совершенно, то, конечно, это будет восприниматься негативно. К слову, я знаю, что сейчас существуют проблемы, которые можно выделить с методической точки зрения. Во-первых, отсутствие единых методологических подходов. Многие ресурсы разработаны с позиций разных школ, методических, научных и так далее. Поэтому ориентироваться в них готов не каждый учитель. Педагог работает в одной методической системе, а если ресурсы разработаны в другой, то это уже требует адаптации, усилий со стороны учителя.

Фото: REUTERS
Чем грозит цифровая зависимость и как ей противостоять

Второй нюанс - насколько эти системы технологически и технически работают корректно, без сбоев. Ведь я держу с некоторыми родителями обратную связь, они пишут, что в формате мобильного приложения многие программы не подключаются, и тем, у кого дома нет стационарного компьютера, приходится какие-то задания распечатывать на принтере. Такая странная история радости людям не добавит. Кстати, пока что далеко не все родители относятся к числу свободных пользователей ПК. Для них система будет представлять определенную эмоциональную и технологическую нагрузку. Они будут нервничать на первых порах, волноваться, нуждаться в помощи. Когда же современные дети станут родителями, им это будет легко даваться, поскольку они рождаются и живут в трех коммуникативных средах: устно-речевой, письменно-речевой и цифровой.

Также важно, насколько весь ресурс отвечает требованиям: скажем, сохранения авторских прав, пока сложно сказать, насколько все картинки, материалы, иллюстрации, звуковые и видеотексты правильно использованы. Не стоит забывать и о проблеме правовой грамотности проекта.

Общество Образование Digital Технологии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент помиловал троих россиян и снял судимость с украинца
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны
ФАС готова поддержать запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года
Мосгорсуд оставил в СИЗО украинских моряков
В Кремле ответили на слова Зеленского о Крыме и Донбассе