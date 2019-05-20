Правительство расширило перечень специальностей, по которым проводится целевой набор на бюджетные места в высших учебных заведениях. "Это важное очень направление, особенно когда это касается дефицитных специальностей", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник на совещании со своими заместителями.

В перечень вошли 449 позиций. "Он расширяется, в него входят дополнительные направления по бакалавриату, по магистратуре, специалитету и по аспирантуре", - пояснил глава правительства. Размер квот по различным специальностям и направлениям составит от 5 до 100 процентов для самых востребованных и редких профессий. Полная квота, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, установлена по таким специальностям, как "техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажных комплексов боевых летательных аппаратов", по специальностям ординатуры "токсикология" и "детская урология/андрология".

Регионы впервые получили возможность подавать свои заявки на целевой прием в рамках контрольных цифр, и субъекты Федерации вправе из любой точки направлять детей на целевое обучение. "По программам ординатуры, которую формирует министерство здравоохранения, квоты установлены в разрезе регионов, на территориях которых могут быть трудоустроены выпускники, - сказала Голикова. - Это важно, потому что прямо указаны конкретные территории, и это четко увязано с показателями национального проекта "Здоровье" в той части его, которая связана с кадровым обеспечением".

По остальным специальностям и направлениям подготовки квота установлена для трудоустройства на территории любого региона, и сейчас субъекты и высшие учебные заведения вправе при заключении этих соглашений выверить, куда конкретно направлять конкретного специалиста.

Если квота на целевое обучение не будет заполнена, оставшиеся места будут направляться на общий конкурс на поступление в соответствующий вуз. Контрольные цифры приема на 2020/21 учебный год, которые должны максимально соответствовать кадровым потребностям по нацпроектам, утверждены. "Общий объем контрольных цифр приема составил 509,2 тысячи мест", - сказала вице-премьер.

Для высших учебных заведений 43 регионов объем увеличился на 12,8 тысячи мест. Наибольший прирост получили вузы Новосибирской и Свердловской областей, Башкирии и Алтайского края. Увеличены показатели по 28 направлениям, больше всего - в информатике и вычислительной технике, образовании и педагогическим наукам, по клинической медицине. На 3 тысячи мест сократилось число мест для целевого приема по направлениям экономика и управление, на одну тысячу - по юриспруденции.

Дмитрий Медведев обратил внимание, что в документе говорится обо всех уровнях высшего образования, включая и аспирантуру. "Но мы договорились с вами, что аспирантура - это не уровень высшего образования. Об этом неоднократно выступали наши коллеги ученые. Это ошибочная позиция, ее нужно менять", - указал премьер. По словам Голиковой, соответствующий законопроект находится на согласовании и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение.

Вопросы образования продолжили вчера обсуждать на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам. За четыре месяца подготовки нацпроекта в этой сфере все данные внесены в систему "Электронный бюджет", приняты нормативные акты по субсидиям, заключены все 1645 соглашений об их выделении. "То есть организационная работа по этому проекту в целом завершена, но есть темы, которые требуют особого внимания", - подчеркнул глава кабинета министров.

Все российские образовательные организации - даже в самых дальних селах - должны быть подключены к высокоскоростному интернету. "Эту работу нужно ускорять, - заявил Медведев. - Принципиальный момент то, что для каждой школы высокоскоростной доступ в Сеть, обеспечение цифровой безопасности будут бесплатными: финансирование работ, оплата трафика происходят за счет федерального бюджета".

Кроме того, до конца 2021 года по стране планируется создать 900 тысяч мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка".

Размер квот по различным специальностям и направлениям составит от 5 до 100 процентов для самых востребованных и редких профессий

Важное значение придается развитию системы ранней профессиональной ориентации. "В ходе реализации нашего федерального проекта, который называется "Молодые профессионалы", мы будем поддерживать наиболее удачные разработки и перспективные проекты. Для этого также из бюджета выделяется 630 миллионов рублей", - сказал председатель правительства.

Талантливых детей потом ждут в отечественной науке. Нацпроект по этой сфере тоже обсуждался президиумом совета. "Нам нужно омолодить российскую науку, - отметил Дмитрий Медведев. - В 2019 году доля исследователей до 39 лет должна увеличиться до почти 44 процентов, к 2024 году - больше половины должно быть". Для этого правительство направит ряд мер на решение жилищных проблем молодых ученых, возможности получать оборудование для своих институтов, на участие в международных конференциях. "Поручения по этому поводу я подписал", - сообщил Медведев.