Министры ОПЕК+ решили не спешить с коррекцией нефтедобычи

Во втором полугодии страны - участницы глобального соглашения о регулирования нефтедобычи в мире (24 государства, альянс ОПЕК+) могут возобновить наращивание производства, однако в каких объемах, на какой срок и на каких условиях, будет зависеть от ситуации на рынке, которая пока слишком неопределенна. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ продолжит следить за балансом, но давать рекомендации всем странам сейчас считает преждевременным. Таковы итоги воскресного заседания комитета в саудовской Джидде.

Ясно одно: саму сделку отменять никто не планирует, в том числе во втором полугодии. Вопрос только в квотах на добычу нефти. Единственная рекомендация, вынесенная комитетом ОПЕК+, - это дальнейший мониторинг рынка. "В июне будем обсуждать уже более детально конкретные предложения по рекомендациям на второе полугодие с учетом того, что сейчас много неопределенностей и надо еще более точно спрогнозировать, что будет во втором полугодии", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Среди участников сделки ОПЕК+ никто не выступает против ее продления на второе полугодие

Коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сейчас выше среднего пятилетнего значения на 13 миллионов баррелей. Цель сделки ОПЕК+ заключается в том, чтобы эти запасы держались вблизи пятилетнего значения. В последнее время они несколько выросли, в том числе из-за спроса, который растет темпами ниже ожидаемых, рассказал Новак. "Вы знаете, летом спрос растет, зимой падает, поэтому надо будет смотреть именно с точки зрения летнего спроса. Летом возможен дефицит, если спрос вырастет, как в предыдущие годы (он обычно растет относительно зимнего периода на два миллиона баррелей в сутки). Поэтому нужно будет смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицит", - пояснил Новак, имея в виду июньскую встречу.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех ожидает сокращения мировых запасов нефти в третьем и четвертом кварталах этого года, при этом страна продолжает мониторинг спроса со стороны своих покупателей, чтобы не было создано искусственного дефицита предложения.

Многие аналитики обращали внимание, что наибольшую неопределенность для рынка сейчас представляет Иран и американские санкции против его нефтяного экспорта (с начала мая всем странам под угрозой ответных мер со стороны Вашингтона запрещено закупать иранскую нефть). Тем не менее этот вопрос на заседании комитета ОПЕК+ не поднимался, более того, Александр Новак назвал это "не совсем корректным". В коммюнике ОПЕК+ говорится, что среди других неопределенностей - в целом геополитический фон, монетарная политика отдельных стран и международные торговые переговоры. Каждый из этих факторов может внести существенную корректировку в баланс спроса и предложения на мировом рынке.

Большинство участников заседания мониторингового комитета склоняются к продлению сделки ОПЕК+ на второе полугодие, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько неназванных делегатов. Разногласий между Саудовской Аравией и Россией как лидерами групп ОПЕК и не-ОПЕК нет, уточнил Александр Новак. Прошедшее заседание комитета ОПЕК+ стало одним из самых коротких за трехлетний период, заметил ТАСС.