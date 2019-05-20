Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества по собственной же невнимательности. На этот раз речь идет о платежных терминалах и банкоматах.

Алгоритм хищения следующий: мошенник начинает на терминале операцию - например, оплату мобильной связи, вводит номер телефона, сумму перевода, выбирает среди способов оплаты банковскую карту, но не завершает операцию и отходит от терминала. По умолчанию на завершение операции и терминал, и банкомат дает 90 секунд. Если за это время свою карту вставит следующий клиент и введет пин-код, то деньги по запросу предыдущего клиента будут списаны.

Обнаружившие такую уязвимость журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на своих собеседников указали, что в сценарии работы электронных устройств могут быть недочеты. "РГ" попробовала повторить действия мошенников на себе и выяснила, что внимательному клиенту попасть на удочку мошенника было бы трудно, а вот пенсионерам - гораздо проще.

Дело в том, что после выбора способа оплаты банковской картой на терминале высвечивается надпись: "Чтобы завершить платеж, используйте карту или устройство". Далее указаны наименование платежа (в нашем случае это "мобильная связь") и сумма платежа, а уже потом, когда вставляешь карту, - поле для введения пин-кода. Операция действительно прерывается лишь через 90 секунд, если ничего не предпринимать.

Эксперты указывают, что сценарий работы терминала можно настроить так, чтобы способ оплаты выбирался в начале операции, а не в конце. К такому способу прибегают многие банки, и это дополнительно защищает клиента. Кроме того, время на завершение операции составляет, как правило, 30 секунд.

"Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены, - сообщила пресс-служба кредитной организации. - В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900".

"Формально Сбербанк не нарушал каким-либо образом закон и права клиентов. Это не уязвимость софта платежных терминалов. Вопрос базируется в злонамеренном использовании алгоритма действий при работе с терминалом в совокупности с человеческой невнимательностью, то есть пресловутым человеческим фактором", - солидарен партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, соблюдайте простые правила: внимательно прочтите на экране терминала о том, какую операцию, вероятно, он сейчас завершает, если не находится в режиме ожидания. Есть сомнения - нажмите несколько раз клавишу "Отмена". Если сомнения остались, обратитесь к консультанту в зале или перейдите к другому терминалу или банкомату.

Главное, внимательно прочесть, что написано на экране терминала. Есть сомнения - жмите клавишу "Отмена"

Если все же так вышло, что у вас в подобной ситуации списали деньги, то обращайтесь не только к консультантам, но и в полицию, используя встроенные в терминалы камеры. Это позволит установить, кто вас обманул вашими же руками. Банк вряд ли станет этому препятствовать, поскольку таким образом устраняются репутационные риски, говорит Дмитрий Горбунов.

Если же вы стали свидетелем такого мошенничества, помните, что, с точки зрения закона, гражданский арест без применения силы до прибытия полиции допустим. "Но нужно понимать, что в любом случае действует презумпция невиновности, а доказать наличие состава преступления во вполне законных действиях клиента банка, который обратился к банкомату, но, например, "обнаружил, что забыл карту", крайне затруднительно, - предупреждает юрист. - Так что с очень высокой степенью вероятности, в случае, если, например, данное лицо ранее не попадало в объектив камер слежения при совершении аналогичных действий, повлекших кражу средств других клиентов банков, такое гражданское задержание не повлечет для него никаких последствий".