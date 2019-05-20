На выборах в Индии предрекают уверенную победу правящей партии

В минувшее воскресенье в Индии завершился длительный процесс голосования на выборах в Лок Сабху (нижняя палата парламента - прим. "РГ"), который стартовал 11 апреля и был разбит на семь фаз. Однако, несмотря на поэтапное голосование в различных избирательных округах, в соответствии с регламентом запрещается обнародовать экзитполы до тех пор, пока не закроется последний участок для голосования в заключительный избирательный день. В связи с этим интрига сохранялась до последнего.

И теперь, когда все желающие отдали свои голоса и остается только ждать официальных результатов их подсчетов, которые будут объявлены 23 мая, крупные медиахолдинги наконец получили право на обнародование проведенных ими опросов. Согласно им, правящая последние пять лет Бхаратия джаната парти (BJP), которая заняла в 2014 году 282 места из 543 в нижней палате, тем самым заручившись абсолютным большинством, сохранила свои позиции, а по некоторым данным и превзошла их. Это значит, что премьер-министр Нарендре Моди может рассчитывать на второй срок в качестве главы индийского центрального правительства.

В то же время существуют довольно серьезные расхождения по цифрам, которые колеблются от 202 до 316 мест для BJP. Если полагаться на результаты экзитполов, то, как утверждает издание Hindustan Times, возможны четыре варианта сценария дальнейших раскладов в политическом руководстве страны. Первый заключается в сохранении за Моди поста премьер-министра, тогда как его партия имеет достаточное количество мест для самостоятельного формирования правительства, а партнеры BJP по Национально-демократическому альянсу (NDA) лишь подкрепляют ее позиции абсолютного большинства в парламенте. Такой сценарий прогнозируют три разных опроса.

Второй вариант состоит в том, что Моди остается премьер-министром, а BJP будет самой крупной партией в нижней палате, однако имеющей меньше половины мест в Лок Сабхе. Тем не менее благодаря NDA она все же беспрепятственно формирует центральное правительство.

Согласно третьему сценарию, BJP получает чуть больше 200 мест, оставаясь наиболее представительной партией в парламенте, однако даже с партнерами по NDA не дотягивает до необходимых 272, что заставляет Моди налаживать контакты и вести переговоры со сторонними и региональными партиями о создании союзов для получения недостающих альянсу мест.

Четвертый и в то же время наименее реалистичный сценарий основывается на том, что BJP не достигает отметки в 200 мест, что создает определенные трудности для второго срока Моди в качестве главы индийского правительства и открывает двери для оппозиционных сил. Однако в данном случае всем ключевым и основным региональным партиям необходимо создать единый фронт, который в сумме имел бы свыше половины мест в нижней палате, вероятность чего слишком мала, чтобы быть реализуемой из-за множества разногласий между ними.

Главному оппоненту BJP на этих выборах в Индии партии Индийский национальный конгресс (INC) во главе с Рахулем Ганди, согласно результатам экзитполов, не удалось составить серьезную конкуренцию Моди и переманить на свою сторону значительную долю электората. Ожидается, что INC получит от 46 до 107 мест в Лок Сабхе. Если к этому прибавить места союзников партии по Объединенному прогрессивному альянсу, то в общей сложности получается от 77 до 164, чего явно недостаточно для борьбы за лидирующие позиции.