На западе Канады началась эвакуация жителей из-за лесных пожаров

В Канаде лесные пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части западной провинции Альберта. Сейчас здесь действуют три неконтролируемых пожара, площадь каждого из них от пяти до 25 тысяч гектаров.

По данным специалистов, огонь уже угрожает жилым строениям. Власти провинции приняли решение об эвакуации жителей одного из районов поселения Мальборо, расположенного в 30 километрах к западу от города Эдсон, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CTV. Точное число людей, которым придется покинуть свои дома, не сообщается.

Из-за сильного задымления полиция перекрыла несколько автодорог в непосредственной близости от пожаров. О жертвах и разрушениях информации нет.