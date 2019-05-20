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Рубрика: В мире

На западе Канады началась эвакуация жителей из-за лесных пожаров

В Канаде лесные пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части западной провинции Альберта. Сейчас здесь действуют три неконтролируемых пожара, площадь каждого из них от пяти до 25 тысяч гектаров.

Фото: СКР Иркутский области
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По данным специалистов, огонь уже угрожает жилым строениям. Власти провинции приняли решение об эвакуации жителей одного из районов поселения Мальборо, расположенного в 30 километрах к западу от города Эдсон, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CTV. Точное число людей, которым придется покинуть свои дома, не сообщается.

Из-за сильного задымления полиция перекрыла несколько автодорог в непосредственной близости от пожаров. О жертвах и разрушениях информации нет.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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