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20.05.2019,  
12:37
Текст:  Николай Грищенко

Начались испытания "умных" взрывателей для систем "Смерч" и "Торнадо"

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В России начались предварительные испытания нового поколения "умных" взрывателей для реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Торнадо". Они повысят эффективность применения боеприпасов в несколько раз.

"Мы находимся на этапе предварительных испытаний, выявляем все проблемные вопросы, но динамика достаточно положительная", - сказал ТАСС заместитель генерального директора "Техмаш" Александр Кочкин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Взрыватель реактивной ракеты называют "умным" или "интеллектуальным" за способность самостоятельно рассчитывать время полета для подрыва боеголовки. Тогда поражающие элементы наносят удар по наибольшей площади. Тем самым эффективнее уничтожают пехоту и легку технику. Предыдущие версии были механическими и срабатывали только при контакте с целью.

Отметим, что еще в 2016 году Санкт-Петербурге ученые и инженеры "НПО "Прибор" разработали 57-миллиметровые артиллерийские боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва. Он позволяет в момент выстрела запрограммировать снаряд на подрыв в определенное время. Это время автоматически рассчитывается компьютером в зависимости от расстояния до цели. Подлетев к цели, боеприпас взрывается и создает облако из нескольких тысяч шрапнельных шариков, которое способно вывести из строя малоразмерный беспилотник или, например, разведывательный квадрокоптер.

Новыми боеприпасами планируют вооружить боевые модули АУ-220М "Байкал", которые уже вошли в состав вооружения бронетранспортеров "Бумеранг" и боевых машины пехоты на базе платформы "Армата".

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