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20.05.2019 10:15
Рубрика: Общество

Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

20 мая - День диагностики мелономы. В этот день можно пройти бесплатную диагностику заболевания. В акции на территории России принимают участие более 1400 дерматологов в 125 городах.

Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.

Фото: iStock
Москвичам бесплатно обследуют родинки и новообразования кожи

Специальный аппарат выполняет скрининг кожи и определяет все родинки. Каждой присваивается номер и оценивается риск развития меланомы. По его словам, метод хорошо подходит тем людям, у которых очень много родинок, так как осмотр у врача может занимать слишком много времени, а аппарат проведет исследование всего за 40 минут.

Меланома - это злокачественная опухоль кожи, которая начинается с видоизменения родинки. Зачастую люди не своевременно обращаются к врачам, так как раковые клетки маскируются под пигментные пятна и родинки на теле человека.

Медики предупреждают об опасности данного заболевания, так как развивается меланома быстро и поражает соседние здоровые клетки. Опухоль очень быстро дает метастазы и может привести к летальному исходу буквально за несколько месяцев.

Ежегодно в мире диагностируется свыше 232 тысяч новых случаев заболевания меланомой. 25 процентов заболевших не удается спасти из-за позднего выявления, в России эта цифра доходит до 40 процентов. При этом при ранней диагностике заболевание излечимо в 90 процентах случаев.

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