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20.05.2019 17:09
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Океан" побывал в центральном Китае

Для укрепления обмена между китайской и российской молодежью и согласно плану ежегодных обменов между администрацией китайской провинции Сычуань и Всероссийским детским центром "Океан" на 2019 год, с 14 по 18 мая группа российских сотрудников в составе 36-ти человек посетила КНР, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Знакомство россиян с провинцией Сычуань получилось не только познавательным, но и веселым. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Знакомство россиян с провинцией Сычуань получилось не только познавательным, но и веселым. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Знакомство россиян с провинцией Сычуань получилось не только познавательным, но и веселым. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Делегация побывала в пострадавших от разрушительного землетрясения районах Сычуани, нескольких начальных и средних школах, на гидротехническом сооружении Дуцзянъянь. Российские гости также посетили исследовательскую базу Чэнду по разведению больших панд, увидели статую гигантского Будды Лешан и другие достопримечательности.

Всероссийский центр "Океан" создан в 1983 году и является одним из четырех самых крупных в России центров для проведения детских мероприятий. Здесь ежегодно проходят реабилитацию около 16 тысяч подростков со всей страны. В 2008 и 2013 годах провинция Сычуань пострадала от разрушительных землетрясений: 12 мая - в Вэньчуане, 20 апреля - в Лушане. После этих двух страшных стихийных бедствий российское правительство впервые пригласило школьников из пострадавших от землетрясения районов отправиться в Россию в летние лагеря. Всероссийский детский центр "Океан" принял более тысячи китайских ребятишек.

Во время нынешнего визита российской делегации преподавателей в Сычуань учитель Центра Эливия встретила давнюю подругу того времени Цай Вэньцин. Эливия была очень рада этой встрече и сказала, что когда она впервые встретила Цай Вэньцин, той было всего 10 лет. "На этой встрече Цай Вэньцин сказала мне, что она собирается замуж, и пригласила меня на свадьбу. Я очень счастлива, она мне как вторая дочь", - сказала преподаватель из России.

Руководитель делегации Се Минъюда заявил журналистам, что молодежь - это будущее страны. Укрепляя культурные обмены между молодыми людьми России и Китая, можно улучшить взаимопонимание и укрепить дружбу между народами. Для молодых людей, вовлеченных в этот процесс, это также хорошая возможность расширить и усвоить полученные знания.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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