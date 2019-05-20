"Океан" побывал в центральном Китае

Для укрепления обмена между китайской и российской молодежью и согласно плану ежегодных обменов между администрацией китайской провинции Сычуань и Всероссийским детским центром "Океан" на 2019 год, с 14 по 18 мая группа российских сотрудников в составе 36-ти человек посетила КНР, сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ".

Делегация побывала в пострадавших от разрушительного землетрясения районах Сычуани, нескольких начальных и средних школах, на гидротехническом сооружении Дуцзянъянь. Российские гости также посетили исследовательскую базу Чэнду по разведению больших панд, увидели статую гигантского Будды Лешан и другие достопримечательности.

Всероссийский центр "Океан" создан в 1983 году и является одним из четырех самых крупных в России центров для проведения детских мероприятий. Здесь ежегодно проходят реабилитацию около 16 тысяч подростков со всей страны. В 2008 и 2013 годах провинция Сычуань пострадала от разрушительных землетрясений: 12 мая - в Вэньчуане, 20 апреля - в Лушане. После этих двух страшных стихийных бедствий российское правительство впервые пригласило школьников из пострадавших от землетрясения районов отправиться в Россию в летние лагеря. Всероссийский детский центр "Океан" принял более тысячи китайских ребятишек.

Во время нынешнего визита российской делегации преподавателей в Сычуань учитель Центра Эливия встретила давнюю подругу того времени Цай Вэньцин. Эливия была очень рада этой встрече и сказала, что когда она впервые встретила Цай Вэньцин, той было всего 10 лет. "На этой встрече Цай Вэньцин сказала мне, что она собирается замуж, и пригласила меня на свадьбу. Я очень счастлива, она мне как вторая дочь", - сказала преподаватель из России.

Руководитель делегации Се Минъюда заявил журналистам, что молодежь - это будущее страны. Укрепляя культурные обмены между молодыми людьми России и Китая, можно улучшить взаимопонимание и укрепить дружбу между народами. Для молодых людей, вовлеченных в этот процесс, это также хорошая возможность расширить и усвоить полученные знания.