Ольга Васильева рассказала, как избежать ЧП в школах

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что воспитание должно стать ключом к предотвращению случаев ЧП в школах.

- Главная мера, которая должна быть - это воспитание человека, - цитирует министра ТАСС. - Меры по обеспечению безопасности школ мы можем принимать любые, и мы их делаем. Вы знаете, что мы приняли новый большой проект об усилении мер безопасности наших школ.

Напомним, ранее полиция Казани задержала десятиклассника, пришедшего на занятия с пистолетом и ножом.

Министр просвещения, комментируя этот случай, призвала родителей и школу работать над воспитанием, "которое, к сожалению, на несколько лет ушло из общественного сознания".

- Цель нашего национального проекта "Образование" - это воспитание человека, причем на основе тех традиций, которые имеет наша страна, - подчеркнула Ольга Васильева. - Поэтому первична все-таки ежедневная и кропотливая работа с человеком. При этом не отменяя те серьезные условия безопасности, которые должны быть в каждой школе.