Онкобольные смогут получать протонную терапию за счет ОМС

Со следующего года протонная терапия войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств ОМС. Об этом сообщила глава Федерального Фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко на межрегиональном Координационном совете директоров территориальных фондов ОМС Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге.

Таким образом, для больных онкологическими заболеваниями дорогостоящее лечение протонами будет бесплатным.

"На финансирование протонной терапии планируется выделить 5 млрд рублей в 2020 году и 5,5 млрд рублей - в 2021 году. Благодаря этому лечение ежегодно смогут получать две тысячи пациентов. Включение протонной терапии в программу высокотехнологичной медпомощи - огромный шаг вперед. Это делает дорогостоящий метод лечения доступным для большого количества пациентов, нуждающихся в эффективном лечении", - рассказала Наталья Стадченко.

Всего на оказание медицинской помощи по профилю "онкология" на 2019 год территориальные фонды ОМС получат в виде субвенции более 200 млрд рублей, то есть в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. По сравнению с 2013 годом финансирование увеличивается в три раза.