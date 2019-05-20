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Рубрика: Власть

Укрепить защиту

Парламентарии стран ОДКБ обсудили борьбу с общими угрозами
Текст: Татьяна Замахина (Бишкек)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
От создания общего правового пространства в сфере безопасности зависит качество совместной работы по предотвращению угроз. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). На мероприятии в Бишкеке были представлены предложения в целях повышения эффективности сотрудничества.

В состоявшемся в Бишкеке заседании приняли участие руководители законодательных органов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Среди тем, которые значились в повестке ассамблеи, Вячеслав Володин особо отметил борьбу с наркотрафиком. Спикер подчеркнул, что для эффективного противодействия этой угрозе парламенты стран, входящих в ОДКБ, должны совместно искать законодательные решения. Володин привел данные о том, что только в 2018 году в рамках спецоперации ОДКБ было "изъято 11 тонн наркотических веществ, в основном поступающих из афганских нарколабораторий".

Патрушев предложил создать в рамках ШОС новый центр безопасности

Свои предложения по борьбе с главными вызовами, стоящими перед ОДКБ, представил хозяин мероприятия - спикер киргизского парламента Дастанбек Джумабеков. Для борьбы с общими угрозами, как заявил он, необходимо улучшить информационный обмен между странами-участницами. Кроме того, нужно продолжить формирование общего списка террористических организаций. В числе приоритетов он назвал и совершенствование подготовки Коллективных сил оперативного реагирования. Исполняющий обязанности Генерального секретаря организации Валерий Семериков подтвердил парламентариям, что Афганистан остается источником непосредственной угрозы для стран ОДКБ. "Особенно беспокоит устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе", - подчеркнул он.

Только в 2018 году в рамках спецоперации ОДКБ было изъято 11 тонн наркотических веществ

География официальных мероприятий Парламентской ассамблеи может быть расширена. С таким предложением на заседании выступил Вячеслав Володин. По его словам, необходимо развивать практику выездного формата мероприятий - их, по словам председателя ГД, можно организовывать поочередно в государствах - членах организации. Следующее заседание совета и 12-е пленарное заседание ПА ОДКБ он предложил провести осенью этого года в Армении.

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