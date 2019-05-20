Парламентарии стран ОДКБ обсудили меры по борьбе с общими угрозами

От создания общего правового пространства в сфере безопасности зависит качество совместной работы по предотвращению угроз. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). На мероприятии в Бишкеке были представлены предложения в целях повышения эффективности сотрудничества.

В состоявшемся в Бишкеке заседании приняли участие руководители законодательных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Среди тем, которые стоят на повестке ассамблеи, Вячеслав Володин особо отметил борьбу с наркотрафиком. Спикер подчеркнул, что для эффективного противодействия этой угрозе парламенты стран, входящих в ОДКБ, должны совместно искать законодательные решения. Володин привел данные о том, что только 2018 году в рамках спецоперации ОДКБ было "изъято 11 тонн наркотических веществ, в основном поступающих из афганских нарколабораторий".

В начале осени эта тема, по его словам, будет обсуждаться на координационном заседании глав профильных комитетов парламентов государств ОДКБ.

Свои предложения по борьбе с главными вызовами, стоящими перед ОДКБ, представил хозяин мероприятия - спикер киргизского парламента Дастанбек Джумабеков. Он говорил о приоритетах председательства республики в организации.

Высокая активность международных и трансграничных преступных организаций, действующих в сирийско-иракской и афганской зонах, сохраняет риски нестабильности на пространстве ОДКБ, подчеркнул парламентарий. Рост активности террористов является серьезным внешним вызовом, добавил он.

Для борьбы с общими угрозами, как заявил киргизский спикер, необходимо улучшить информационный обмен между странами-участницами. Кроме того, должно быть продолжено формирование общего списка террористических организаций.

В числе приоритетов он назвал и совершенствование подготовки Коллективных сил оперативного реагирования стран-участниц ОДКБ. Бишкек также считает необходимым наладить механизм взаимодействия центров кризисного реагирования ОДКБ и развивать кооперацию предприятий оборонной промышленности. Это необходимо в интересах обеспечения взаимных поставок продукции военного назначения, пояснил Джумабеков. Всему перечисленному, по его словам, могут способствовать законодатели.

Исполняющий обязанности Генерального секретаря организации Валерий Семериков подтвердил парламентариям, что Афганистан остается источником непосредственной угрозы для стран ОДКБ. "Особенно беспокоит устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе", - подчеркнул он. Семериков добавил, что в рамках ОДКБ сейчас ведется активная работа по "оказанию сдерживающего воздействия и укреплению таджикско-афганской границы".

Огромную озабоченность, по его словам, также вызывают учения НАТО у границ стран ОДКБ. Тревожит и "планомерное наращивание военной деятельности альянса, развертывание его инфраструктуры у границ Беларуси и России". "Под флагом НАТО усиливается американское военное присутствие в Европе", - констатировал Семериков.

В перспективе география официальных мероприятий Парламентской Ассамблеи может быть расширена. С таким предложением на заседании выступил Вячеслав Володин. По его словам, необходимо развивать практику выездного формата мероприятий в рамках ПА ОДКБ - их, по словам председателя ГД, можно организовывать поочередно в государствах-членах организации. Следующее заседание совета и 12 пленарное заседание ПА ОДКБ он предложил провести осенью этого года в Армении. Эта инициатива была поддержана.

На заседании также было принято кадровое решение - исполняющим обязанности ответственного секретаря ПА ОДКБ был назначен первый замглавы аппарата Госдумы РФ Сергей Поспелов (его место в ГД займет Игорь Дивейкин, который с 2016 года являлся управляющим делами Госдумы).

ОДКБ набирает силу и вызывает все больший интерес на международной арене. Эта тема обсуждалась на встрече Володина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, состоявшейся в тот же день. Как рассказал председатель ГД, ряд стран просят сделать их наблюдателями в ПА ОДКБ.