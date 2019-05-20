Патриарх Кирилл пожелал Зеленскому не повторять ошибок предшественника

Патриарх Кирилл пожелал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому успехов в объединении страны и мира украинскому народу. Святейший также выразил надежду, что новый глава государства не повторит ошибок предшественника. В частности, предстоятель РПЦ раскритиковал шаги Петра Порошенко по "принудительному объединению православных ради создания новой церкви с ярко выраженной русофобской политической ориентацией" (цитата по "Интерфакс").

По мнению главы РПЦ, результаты выборов свидетельствуют о том, что народ Украины против спекулятивных манипуляций религиозным фактором в политике.

Патриарх убежден, что захваты церквей и неправовое уничтожение общин искусственно подогревались ушедшей властью. Поэтому, аргументирует Святейший, эти явления почти сошли на нет.

Предстоятель надеется, что "колоссальный миротворческий потенциал (УПЦ - ред.), недооцененный прежним режимом, будет в полноте востребован новыми властями Украины".