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Переходим на Xiaomi. По Huawei нанесли еще один удар

20.05.2019,  
12:59
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С китайской компанией Huawei приостановили сотрудничество крупные американские производители аппаратного обеспечения. Среди них - Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Как сообщает Bloomberg, сотрудники этих компаний были уведомлены о прекращении поставок комплектующих для Huawei до "специального распоряжения".

Агентство напоминает, что Intel является основным поставщиком серверных чипов для Huawei, Qualcomm продает процессоры и модемы для мобильных устройств, Broadcom и Xilinx - оборудование для работы сетей. Ранее от сотрудничества с Huawei отказалась компания Google - смартфоны китайского производителя не будут обновляться, а будущие модели останутся без фирменных сервисов вроде Gmail, Play Market, YouTube и других.

Отказ топовых американских производителей чипов от сотрудничества с Huawei может отразиться на деятельности других компаний в США, а также замедлить развертывание сетей 5G во всем мире, включая сам Китай.

Еще не выпущенный смартфон-монстр Xiaomi стал самым мощным в мире

Стоит отметить, что Huawei уже оснащает свои смартфоны процессорами собственной разработки Kirin. Кроме того, в компании идет работа над отдельной версией операционной системы.

Однако неизвестно, как собственные процессор и программная платформа помогут Huawei восстановить пошатнувшиеся позиции на рынке. Не исключено, что покупатели вместо смартфонов с "урезанным" Android (или совершенно новой операционкой, для которой почти нет приложений) начнут выбирать недорогие девайсы конкурентов - Xiaomi, Meizu, Lenovo и прочих.

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