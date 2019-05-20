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Рубрика: Общество

Перемена мест

Перевод из вуза в вуз станет проще?
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Российские студенты считаются самыми молодыми в мире - они поступают в университеты в 16-17 лет. По мнению некоторых экспертов, рановато для осознанного выбора профессии. Поэтому нередко первокурсники уже после первой сессии понимают: выбрали не ту специальность. Что делать? Конечно, сегодня есть возможность перейти в другой вуз.
Такую зачетку по почте не выслать. А документы для перевода в другой вуз — можно. Фото: РИА Новости. Такую зачетку по почте не выслать. А документы для перевода в другой вуз — можно. Фото: РИА Новости.
Такую зачетку по почте не выслать. А документы для перевода в другой вуз — можно. Фото: РИА Новости.

Только что завершилось общественное обсуждение изменений правил перевода студентов вузов и колледжей в другое учебное заведение. До сих пор для этого необходимо было лично (и только лично) подавать заявления, приносить справки и ставить подпись. Новый порядок разрешает делать это и через доверенное лицо, и даже переслать документы из одного вуза в другой почтой - обычной или электронной. Так гораздо проще! Да и возможностей больше: из московского вуза можно запросто перевестись, например, на Дальний Восток и наоборот. Конечно, если есть вакантные места. А они чаще всего есть. Например, в МИСиС на первом курсе по разным причинам отчисляются от 5 до 7 процентов студентов. В некоторых вузах доходит и до 10. Кстати, бывают вакансии и на старших курсах.

Иногда с первого курса отчисляют до 10 процентов студентов

По словам проректора по учебной работе МИСиС Вадима Петрова, причиной перевода в другой вуз может стать не только выбор другого направления, но и, например, смена места работы родителей-военнослужащих, да и просто переезд в другой город.
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- Возможность приема документов в электронной форме позволит снизить затраты и, я надеюсь, усилит конкуренцию, привлекая в вузы более подготовленных и мотивированных студентов, - отметил Петров.

Но есть и другое мнение. Руководитель дирекции основных образовательных программ СПбПУ Петра Великого Людмила Панкова считает: новые правила могут усложнить университетам жизнь: вуз не сможет определить автора "электронного" заявления, а почтовое письмо легко может затеряться.

Комментарий

Михаил Куприянов, директор департамента образования СПбГЭТУ "ЛЭТИ":

- Бывает так, что свободных мест на момент обращения в вуз может и не быть: не только по причине сильного набора, но и из-за восстановления в вуз ранее обучавшихся. И даже при наличии места перевод может не состояться. Например, из-за недостаточной подготовки. Допустим, наш потенциальный студент не сдавал ЕГЭ по физике, а в "ЛЭТИ" она преподается на серьезном инженерном уровне. Без отличных школьных знаний ее просто не вытянуть. Но чаще всего перевод срывается из-за большой разницы в учебных планах вузов.

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