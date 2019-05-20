Первое в мире видео Земли в формате 4K снял созданный в России спутник

Построенный в России спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A впервые в мире снял на видео сверхвысокой четкости 4К нашу планету. Космический аппарат изготовлен РКК "Энергия" в интересах правительства Египта.

На видео можно рассмотреть в потрясающем качестве Красное море и Средиземноморье.

"Платформа успешно продемонстрировала возможность одновременной записи шести видеопотоков 4K для получения информации о космическом аппарате", - говорится в сообщении британской компании Sen - производителя видеосистем.

В пресс-релизе отмечается, что камеры могут транслировать видео 4K в режиме реального времени с космического аппарата, а две из них являются роботизированными для съемки широкоугольных изображений Земли.

Генеральный директор Sen Чарльз Блэк заявил, что в будущем видеосистемы с технологией потокового видео 4К будут развернуты в космосе для передачи в высоком качестве цифрового видео.

Напомним, что спутник EgyptSat-A был запущен 21 февраля с космодрома Байконур. Аппарат был успешно выведен на орбиту и принят на управление российскими специалистами в египетском Центре управления полетами.