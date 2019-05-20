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20.05.2019 13:35
Рубрика: Власть

Песков рассказал о системной борьбе с коррупцией

Текст: Кира Латухина

В Кремле подчеркнули - в России идет борьба с коррупцией, которая затрагивает все ведомства и все должности, и это не кампанейщина.

ФСБ запустила опрос граждан о борьбе с коррупцией в РФ

На вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к арестам правохранительными органами своих коллег с колоссальными деньгами, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: "Можно только объяснить продолжающейся опять же не в рамках кампанейшины, а системной работой по борьбе с коррупцией и любыми ее проявлениями".

Эта работа также координируется из администрации президента и ведется по линии отдельных ведомств. "Она затрагивает буквально все ведомства без исключений и все чины без каких-либо изъятий", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Борьба с коррупцией
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