Песков рассказал о системной борьбе с коррупцией

В Кремле подчеркнули - в России идет борьба с коррупцией, которая затрагивает все ведомства и все должности, и это не кампанейщина.

На вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к арестам правохранительными органами своих коллег с колоссальными деньгами, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: "Можно только объяснить продолжающейся опять же не в рамках кампанейшины, а системной работой по борьбе с коррупцией и любыми ее проявлениями".

Эта работа также координируется из администрации президента и ведется по линии отдельных ведомств. "Она затрагивает буквально все ведомства без исключений и все чины без каких-либо изъятий", - заключил представитель Кремля.