Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

Президент Украины Петр Порошенко уволил с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Об этом свидетельствует документ на сайте администрации главы государства.

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - цитирует РИА Новости указ уходящего президента. Ранее Турчинов сам подал в отставку в связи с прекращением полномочий Петра Порошенко.

Напомним, что в мае Порошенко уже уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника, а также командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова. Подписаны также указы об увольнении внештатных советников Сергея Березенко и Ростислава Павленко, до этого в отставку подал еще один советник Юрий Бирюков. Заявление об отставке написал и глава МИД Украины Павел Климкин.