Новости

В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре 02:24
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО 02:09
СМИ: Рядом с посольством США в Багдаде прогремел взрыв 01:48
В Сирии при атаке боевиков погибли двое военнослужащих САР 01:05
Продюсер Рудковская: Победитель "Евровидения" не должен был выступать 00:49
Клайберн из ЦСКА признан MVP "Финала четырех" Евролиги 00:38
Илья Воробьев: "Кучеров - звезда, поэтому его пытаются вывести из себя" 00:29
Александр Георгиев: "Помогло, что рано повели в счете" 00:23
В Петербурге исполнителю роли Рамси Болтона вручили пряники-портреты 19.05.2019
Патриарх Кирилл высказался о проблеме абортов в России 19.05.2019
79-летний Чак Норрис на танке Abrams "взорвал Сеть" 19.05.2019
ВСУ выпустили по окраинам Донецка более 40 мин 19.05.2019
Организаторы "Евровидения" отказались аннулировать результаты конкурса 19.05.2019
В российском жюри "Евровидения" высказались о призыве отменить результаты 19.05.2019
Стала известна программа инаугурации Зеленского 19.05.2019
Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на "Евровидении" 19.05.2019
Швейцария - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 19.05.2019
Прокуратура Австрии не нашла преступления в деле Штрахе и "россиянки" 19.05.2019
Надаль выиграл турнир в Риме и установил рекорд 19.05.2019
Комитет ОПЕК+ воздержался от рекомендаций странам по нефтедобыче 19.05.2019
"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место 19.05.2019
В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков 19.05.2019
Граждане Швейцарии поддержали ужесточение правил владения оружием 19.05.2019
Один человек погиб, двое ранены в ДТП на магистрали под Петербургом 19.05.2019
Видео: победитель "Евровидения-2019" может быть дисквалифицирован 19.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
20.05.2019 02:09
Рубрика: В мире

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

Фото: AP Photo/Mykola Lazarenko Фото: AP Photo/Mykola Lazarenko
Фото: AP Photo/Mykola Lazarenko

Президент Украины Петр Порошенко уволил с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Об этом свидетельствует документ на сайте администрации главы государства.

Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - цитирует РИА Новости указ уходящего президента. Ранее Турчинов сам подал в отставку в связи с прекращением полномочий Петра Порошенко.

Напомним, что в мае Порошенко уже уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника, а также командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова. Подписаны также указы об увольнении внештатных советников Сергея Березенко и Ростислава Павленко, до этого в отставку подал еще один советник Юрий Бирюков. Заявление об отставке написал и глава МИД Украины Павел Климкин.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2"
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении"
СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит