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Рубрика: Власть

Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

Выступление постпреда России в ООН Василия Небензи на Совете безопасности организации было бесцеремонно прервано заместителем постоянного представителя Великобритании Джонатаном Алленом.

Он прокричал в адрес председателя Совбеза - постпреда Индонезии Диана Трианшаха Джани - требование остановить выступление российского дипломата, перебив Небензю на полуслове. Он в этот момент пытался донести до присутствующих важность рассмотрения вопроса "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Чуть ранее члены Совбеза проголосовали против внесения этой темы в повестку заседания.

Фото: Нэнси Сисель/РИА Новости
Василий Небензя спел и станцевал в стенах ООН

"[Закон], по нашему твердому убеждению, прямо нарушает букву и дух комплекса мер по реализации минских договоренностей, которые Совет безопасности одобрил и поддержал резолюцией 2202 от февраля 2015 года", - сказал Небензя.

"Господин председатель, совет уже проголосовал по вопросу", - прокричал с места Аллен.

Он добавил, что "есть правило и время выступления".

"Я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", - цитирует апелляцию Аллена к Джани РИА Новости.

Отметим, что председатель не стал ограничивать Небензю и вновь передал ему слово.

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