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20.05.2019 20:59
Рубрика: Происшествия

Президент помиловал троих россиян и снял судимость с украинца

Текст: Иван Петров
Президент РФ Владимир Путин подписал указы об освобождении от дальнейшего отбывания наказания троих россиян и одного гражданина Украины. Соответствующие указы в понедельник были размещены на официальном портале правовой информации.

Одним из указов российского лидера помилована Гайникамал Аюпова, осужденная в 2015 году. Согласно приговору, Аюпова на почве возникших личных неприязненных отношений нанесла несовместимые с жизнью травмы своему сожителю. Отмечается, что осужденной уже 84 года, она является ветераном труда, награждена медалью "За освоение целинных земель", знаком "Победитель социалистического соревнования 1978 года" и "Ударник коммунистического труда".

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Ранее женщина не была судима. После содеянного сама пришла в полицию с повинной и в дальнейшем активно способствовала расследованию и раскрытию преступления.

Кроме того, пожилая женщина отбыла большую часть срока и в настоящее время из-за имеющихся хронических заболеваний не может самостоятельно выполнять элементарный уход за собой.

Другим указом президента РФ от отбывания наказания освобожден 82-летний Владилен Литвинов, который в 2017 году был приговорен Гатчинским судом Ленинградской области к тюремному сроку. Литвинов "в силу трагических обстоятельств" нанес несовместимые с жизнью травмы супруге. Его жена была прикована к кровати с 2002 года, осужденный осуществлял за ней полный уход. Дочь и сын Литвинова простили его и просили об освобождении отца.

Также глава государства освободил от наказания Сергея Гладкобородова, являющегося гражданином Украины - жителем Харькова. В 2017 году он был осужден в Москве за кражу в Москве и отбыл весь срок наказания. Но мужчина ходатайствовал о снятии судимости, поскольку ее наличие запрещало въезжать ему в Россию для ухода за своей тяжело больной матерью.

Мать помилованного - гражданка РФ, постоянно проживает в Москве. В 2018 году женщина перенесла операцию на позвоночнике и нуждается в постоянном уходе. Но по закону РФ иностранцу, имеющему неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории России или за ее пределами, запрещается въезд в страну.

Последняя амнистированная выбивается из общего ряда по возрасту. Если двое помилованных уже разменяли девятый десяток, а третьему - под 50 лет, то Жанне Саламатиной всего 18 лет.

"Руководствуясь принципами гуманности, президент постановил помиловать Жанну Саламатину, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - гласит указ № 229, опубликованный на сайте главы государства.

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Жанна попала в колонию в 17 лет. Она только поступила в один из волгоградских колледжей и решила найти подработку. С другом нашли в интернете предложение делать закладки с наркотиками. Ребятам наркодилеры пообещали платить по 250 рублей за закладку, но незадачливых курьеров-распространителей поймали у первого же тайника. "Саламатина и ее подельник вступили в сговор с третьим лицом на сбыт наркотических средств, но не смогли довести свой преступный умысел до конца, поскольку были задержаны сотрудниками полиции", - рассказывали следователи.

4 мая 2018 года суд Краснооктябрьского района Волгограда приговорил Саламатину к 4 годам лишения свободы. При этом девушка не пошла по наклонной. Она получила в колонии три профессии и стала победительницей во всероссийском фестивале творчества среди несовершеннолетних осужденных под названием "Амнистия души". Этот титул и дал ей путь на свободу.

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