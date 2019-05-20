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Рубрика: Власть

На волю раньше срока - Решение

Помилованы трое россиян, а с украинца сняли судимость
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 107(7865)
Президент РФ Владимир Путин подписал указы об амнистии троих россиян и погашении судимости гражданина Украины. Одним из указов помилована Гайникамал Аюпова, осужденная в 2015 году. Согласно приговору, Аюпова на почве возникших личных неприязненных отношений нанесла несовместимые с жизнью травмы своему сожителю. Отмечается, что осужденной 84 года, она является ветераном труда, имеет награды. Ранее женщина не была судима. После содеянного сама пришла в полицию с повинной и помогала следствию.

Кроме того, пожилая женщина отбыла большую часть срока и в настоящее время из-за имеющихся хронических заболеваний не может самостоятельно ухаживать за собой.

Другим указом президента от отбывания наказания освобожден 82-летний Владилен Литвинов, который был осужден в 2017 году Гатчинским судом. Литвинов "в силу трагических обстоятельств" нанес несовместимые с жизнью травмы супруге. Его жена была прикована к кровати с 2002 года, осужденный осуществлял за ней полный уход. Дочь и сын Литвинова простили его и просили об освобождении отца.

Фото: iStock
Справку о судимости будут выдавать за 30 дней

Следующий указ главы государства касается Сергея Гладкобородова - гражданина Украины из Харькова. В 2017 году он был осужден за кражу в Москве и отбыл весь срок наказания. Но мужчина ходатайствовал о снятии судимости, поскольку ее наличие запрещало въезжать ему в Россию. Тогда как мать Гладкобородова постоянно проживает в Москве. В 2018 году женщина перенесла операцию на позвоночнике и нуждается в постоянном уходе. Но по закону РФ иностранцу, имеющему непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, запрещается въезд в страну.

Последняя амнистированная выбивается из общего ряда по возрасту. Если двое помилованных уже разменяли девятый десяток, то Жанне Саламатиной всего 18 лет. Девушка попала в колонию в 17 лет. Она только поступила в один из волгоградских колледжей и решила найти подработку. С другом нашли в интернете предложение делать закладки с наркотиками. Ребятам наркодилеры пообещали платить по 250 рублей за закладку, но незадачливых курьеров-распространителей поймали у первого же тайника. Суд приговорил Саламатину к 4 годам лишения свободы. При этом девушка не пошла по наклонной. Она получила в колонии три профессии и стала победительницей во всероссийском фестивале творчества среди осужденных "Амнистия души". Этот титул и дал ей путь на свободу.

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