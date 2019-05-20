Росстат сообщает: за январь-февраль естественная убыль населения России составила 73,4 тыс. чел. (за тот же период 2018 - 50,8 тыс. чел.). Если тенденция сохранится, то за год естественная убыль составит не менее 440 000 чел. Такого не было с 2007 г., впрочем, в "проклятые 90-е" убыль была больше, максимальная - почти 1 млн чел. - зафиксирована в 2000 г. (незначительный естественный прирост - в среднем около 30 000 чел. в год отмечался только в 2013-2015).

Общественное мнение инстинктивно плохо воспринимает такие цифры. Такова и официальная точка зрения, поэтому предлагаются разные меры (в основном выплаты на детей) - но, как видим, большого эффекта не дают (хотя, быть может, без них рождаемость была бы еще ниже).

Однако демография - это не эмоции и лозунги, а некоторая наука. Она строит прогнозы исходя из того, что изменения численности населения - естественный, объективный процесс, мало подверженный призывам и целенаправленным усилиям, хотя некоторое значение они имеют.

Столько, сколько существует Человечество, во всех известных нам культурах, у всех народов, в тех или иных словах формулировалась максима "Плодитесь и размножайтесь". Хотя отдельные философы (Платон) считали необходимым ограничивать количество населения, бывали и такие практические меры ("1 семья - 1 ребенок" в КНР), но, в общем, такая точка зрения была маргинальной. Все религии поощряли рождаемость, а по сути, лишь фиксировали (и легитимировали) и без того существующее положение вещей.

В Европе возникли новые стандарты, нормы семейно-демографического поведения у среднего класса

Число родов ограничивалось лишь физиологическими возможностями женщин. Это было абсолютно понятно и логично по всем причинам.

Не было надежных средств предотвращать беременность, но была очень высокая родовая, младенческая, детская смертность. Из 10-15 родившихся доживали до взрослого возраста часто не больше 2-3. Между тем дети были просто физически необходимы - как помощники в поле (весь Мир был сельским, в конце XIX века только в считанных странах Европы почти половина населения жила в городах). Продолжительность жизни была невелика, но каждый все-таки думал дожить до старости - и тогда крестьянина могли содержать только дети, ведь никаких "пенсий" в помине не было. Со своей стороны все государства тоже поощряли рождаемость - нужны солдаты! Сила Государства до конца XIX века определялась размером Армии. Кроме того, Государству нужны налоги - в основном на содержание тех же армий (и царских-королевских дворов), следовательно - необходимы налогоплательщики.

Баланс высокой рождаемости и высокой смертности (не забудем эпидемии) был таков, что население Мира росло довольно медленно: с 1000 до 1800 года с 400 млн до 1 млрд. Зато потом - понеслось! В 1900 г. - 1650 млн, сейчас по оценкам ООН - 7,7 млрд, т.е. рост больше, чем в 4,5 раза!

Революция в медицине: резкое падение детской смертности, успешная борьба с инфекционными заболеваниями - вот и взрывной рост. Но саморегулирующаяся Система Человеческой Популяции "подключила тормоза", без которых Цивилизация просто погибла бы, разорванная изнутри расплодившимися не в меру людьми (как предсказывал, скажем, Мальтус).

Рождаемость стала падать, компенсируя сокращение смертности. Причины понятны. Появление пенсий - социальный переворот. Отныне люди связывают выживание в старости не только (и не столько) с помощью детей, сколько с госвыплатами. Урбанизация - ясно, что в избе большой семье проще жить, чем в городских "пеналах". И тут же - "предустановленная гармония"! - изобретаются противозачаточные средства. Все эти факторы "вдруг совпадают" и складываются в новый, дотоле небывалый пазл.

Конечно, складывался он в разных местах и социальных группах неодинаково. Европа в ХХ веке выросла меньше чем в 2 раза, в XXI веке практически остановилась, демографы уверенно прогнозируют сокращение. Население Африки за то же время увеличилось почти в 10 раз, Азии - в 5 раз. Понятно, КАКОЕ "демографическое давление" оказывают те же Африка и Азия на Европу (Ср. Азия на Россию) - в условиях открытого глобального мира!

Ситуация с рождаемостью в России, полностью вписывается в евротренд

Но и тут вступает в дело Саморегулирующаяся Система.

В Европе возникли новые стандарты, нормы семейно-демографического поведения у среднего класса, который в XX-XXI веке стал доминирующим. И эти же нормы постепенно "разливаются" на весь Мир. Так по данным ООН общемировой коэффициент рождаемости на 1 женщину снизился с 4,95 (1950-55 год) до 2,26 (2010-15). При этом для простого воспроизводства населения необходим коэффициент 2,13.

Ситуация с рождаемостью в России, полностью вписывается в евротренд. Коэффициент рождаемости был в 1960 г. - 2,5 в 2016 г. - 1,7 (максимум - 1,97 - в Северо-Кавказском округе, минимум - 1,56 - в Центральном округе). Кстати, примерно те же цифры во всех европейских республиках бывшего СССР - от богатой Эстонии до нищих Украины и Молдовы, а вот в странах Ср.Азии коэффициент рождаемости везде выше 2, максимум - 3,3 - в Таджикистане. Но выравнивание "под евростандарт" неумолимо идет везде, по всему миру.

Аномалия ХХ века (традиционная рождаемость + резкое сокращение смертности) - постепенно заканчивается везде. Дальних - на века - прогнозов серьезные демографы избегают, а в обозримом будущем предвидят стабилизацию населения Земли, с тенденцией некоторого сокращения (опять же - параллельно уменьшается и потребность в рабочих руках !).

Возвращаясь в Россию. Аномалии 1990-х - экстремальная смертность мужчин среднего возраста - более или менее преодолены. А дальше в дело вступают неодолимые мировые тенденции.