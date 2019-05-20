Цифровизация экономики привела к появлению новых форм монополизации рынка с помощью роботов и последующему росту цен на рынке, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на международном Московском академическом экономическом форуме.

"Та же цифровизация экономики привела к совершенно фантастическим последствиям для рынка в России. Сегодня картельные соглашения заключаются не в банях и ресторанах представителями бизнеса, их заключают роботы с помощью специальных вредоносных программ", - сказал Артемьев. Он отметил, что ФАС уже дважды выявляла такие случаи при проведении расследований. "Роботы действуют самостоятельно в сети интернет, сами заключают горизонтальные соглашения, которые приводят к росту цен", - добавил Игорь Артемьев.

Мало того что нужно было выявить эти соглашения и программы, обязательно необходимо еще и выявить тех, кто за ними стоит, добавил он и уточнил, что у антимонопольной службы есть технические средства, которые позволяют обнаруживать такие соглашения.

Сегодня особенно засорены картелями фармацевтический и строительный рынки, привел примеры руководитель ФАС. Он уточнил, что ущерб от монополизации рынка составляет около двух процентов ВВП.

Тем временем

Уровень конкуренции растет

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" (НРПЗ) проанализировал итоги I квартала 2019 года по новым процедурам закупок товаров, работ и услуг согласно 44-ФЗ.

Перевод закупочных процедур в электронную форму начался еще в 2018 году - с 1 июля 2018 года проведение закупок в электронной форме было правом заказчиков. С 1 января 2019 года государственные и муниципальные заказчики, уполномоченные органы и учреждения обязаны применять новые электронные формы процедур.

Всего за I квартал 2019 года были размещены 44 794 извещения на общую сумму 147,6 миллиарда рублей, что на 52 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Это свидетельствует о некоторой осторожности заказчиков к проведению всех способов закупки в электронной форме и укрупнению лотов, отмечают аналитики.

Доля отмененных процедур за отчетный период незначительна (2,21 процента), что говорит о высокой профессиональной подготовке заказчиков к проведению новых процедур и технической готовности электронных торговых площадок.

Особый интерес представляет экономическая эффективность закупок. Количество допущенных заявок - это реальный показатель конкурентной борьбы в ходе проведения конкурентной закупочной процедуры, так как их число прямо пропорционально оказывает влияние на экономическую эффективность закупки и, как следствие, позволяет сэкономить бюджетные средства. По данным НРПЗ, при новых способах проведения закупок растут конкуренция и экономия.

44,8 тысячи извещений были размещены в I квартале 2019 года на общую сумму 147,6 миллиарда рублей, что на 52 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года

По мнению руководителя организационного комитета НРПЗ Виктора Симоненко, можно говорить о еще одном существенном и важном шаге в развитии рынка государственных закупок в РФ. "Первым шагом было введение электронных аукционов. И несмотря на то, что они сразу показали свою эффективность, потребовалось достаточно много времени, чтобы перевести в электронный вид все закупки. Уже сейчас видна эффективность принятых решений: существенно возросли количество участников и экономическая эффективность при проведении закупок", - считает он.

Подготовила Елена Березина