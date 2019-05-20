Какие загородные постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем

Нужно ли оформлять в собственность теплицу или туалет, если они поставлены на прочный фундамент? Что делать, если построенный дом вплотную приблизился к участку соседа? Не заставят ли его снести? Как зарегистрировать старый земельный участок?

Техплан - главный документ при оформлении дома в собственность: хоть по дачной амнистии, хоть без нее. Фото: Irklig / iStock

Эти и другие актуальные для любителей загородной жизни вопросы были заданы на "горячей линии" с читателями "Российской газеты". Отвечали на них генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин и эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.

Так что делать с теплицами? В интернете много прямо противоположных советов. Все-таки нужно или нет оформлять их в собственность?

Роман Ларин: Все зависит от назначения участка. Если земля предназначена для ведения огородничества, то на таких участках не допускается возведение объектов капитального строительства. Значит, все хозпостройки (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения) не могут быть возведены как капитальные - на прочном фундаменте.

Если свои дачные постройки вы не оформили в собственность, то их будет трудно продать, подарить, сдать в аренду, возникнут проблемы и у наследников

А вот на садовых участках могут размещаться капитальные хозпостройки, прочно связанные с землей, то есть объекты, перемещение которых без ущерба для их назначения невозможно. Права на такие объекты подлежат регистрации.

То есть если на огородных участках появятся такие теплицы, то их заставят снести? А на садовых - надо регистрировать. Понятно. А как быть с кирпичным туалетом, если он совмещен с кладовкой?

Роман Ларин: Ответ тот же.

Читатель из Подмосковья. В Солнечногорском районе в СНТ у него "стоит избушка, брус 6х6 метров на цементных блоках. С мансардой". 30 лет без регистрации. Используют только летом. Нужно оформлять?

Роман Ларин: Здесь все признаки садового дома, который используется для временного проживания. Садовый дом подлежит регистрации. Но обращаем внимание: процедура носит заявительный характер.

Как, кстати, и с каменным туалетом.

В то же время вы должны понимать: если объект недвижимости в собственности, то его легче продать, подарить, сдать в аренду. Меньше проблем с дальнейшим использованием будет и у наследников.

Вопрос от Вячеслава Николаевича Мартынова из Пензы. На участке у него давно стоит омшаник (помещение для разведения пчел) на фундаменте. Двухэтажный. Сейчас пристраивает кухоньку. Регистрировать?

Надежда Лещенко: Ситуация, прямо скажем, не очень стандартная. Насколько мы поняли из пояснений читателя, участок у него находится в садоводческом товариществе.

Сначала он хотел держать там пчел, но по каким-то причинам это сделать не получилось. Сейчас он сооружает некую постройку для сезонного проживания.

То есть это будет что-то похожее на садовый дом, предназначенный не для постоянного, а для временного проживания. Но постройка на капитальном фундаменте, то есть строение прочно связано с землей, его, без ущерба конструктивным особенностям, нельзя передвигать с места на место. А такие постройки подлежат регистрации.

С соседями выгоднее дружить

Что для этого должен сделать Вячеслав Николаевич?

Надежда Лещенко: Прежде всего вызвать кадастрового инженера и заключить с ним договор о подготовке технического плана садового дома.

Он определит точно, что это за строение, составит технический план, с которым затем нужно обратиться в Росреестр. Заявление и необходимые документы могут быть предоставлены как лично, так и отправлены по почте, либо через портал госуслуг или официальный сайт Росреестра.

По новому закону, если кто-то не платит членские взносы более двух месяцев, то его могут исключить из садового товарищества по решению общего собрания

Но читатель обращает внимание, что у него могут возникнуть проблемы с соседями. Как мы поняли из-за того, что его строение находится слишком близко к их участку. А должны быть соблюдены отступы - не менее трех метров. Как быть?

Надежда Лещенко: Здесь самый легкий способ - договориться с соседями, что у них нет претензий.

Но если соседи обратятся в органы земельного или строительного надзора, тогда могут возникнуть проблемы, вплоть до того, что потребуется уменьшать параметры здания. Вывод: с соседями выгоднее дружить!

В ожидании дачной амнистии

Без дачной амнистии по уведомительному порядку строительства и регистрации недвижимости это строение уже не оформить в собственность?

Надежда Лещенко: Если он уже его возвел, то поставить строение на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности в данный момент возможно только на основании уведомления об окончании строительства либо судебного решения.

Дачная амнистия, по сути, завершилась досрочно 1 марта 2019 года, когда закончился переходный период для новых правил, которые ввели поправки в Градостроительный кодекс от 4 августа 2018 года. Но в Госдуму уже внесен законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года. Сколько же сегодня не оформленных в собственность домов и дач?

Надежда Лещенко: Ни у Росреестра, ни у Кадастровой палаты таких данных нет. Информация о том, сколько не зарегистрированных индивидуальных домов и дач, должна быть у органов местного самоуправления.

Потому что в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения только о поставленных на кадастровый учет объектах недвижимости и зарегистрированных правах на них. С 2006 года по упрощенной процедуре зарегистрировано порядка 13 миллионов прав собственности.

Инфографика: Антон Переплетчиков/ Ольга Игнатова

А сама процедура оформления собственности, как мы уже говорили, носит заявительный характер. Гражданин решил стать собственником, пришел с заявлением в Росреестр, его право на объект недвижимости зарегистрировали в Единый государственный реестр недвижимости.

Роман Ларин: В Московской области, в частности, программа по вовлечению в налоговый оборот объектов, которые у нас не поставлены на кадастровый учет и на них не зарегистрированы права, началась с 2016 года. За три года мы выявили порядка 900 тысяч таких объектов. Из них около 500 тысяч уже оформлены в собственность по всем правилам.

А вот уведомительный характер строительства и регистрации недвижимости, который введен поправками в Градостроительный кодекс, как раз предполагает, что человеку дается 10 лет на строительство индивидуального жилого или садового дома.

Он должен уложиться в эти сроки и подать уведомление об окончании строительства. Если все возведено по правилам, органы местного самоуправления сами подают документы на регистрацию в Росреестр. То есть при таких правилах от регистрации объектов недвижимости уже нельзя уклониться.

Но при этом государство выявляет незарегистрированные объекты - самострои.

Роман Ларин: Выявляет. Но мы можем людей только информировать, какие преимущества дает право собственности.

"Пограничный" вопрос пора закрывать

Давайте уточним: какие основные сложности могут возникнуть со старыми домами и строениями без продления дачной амнистии?

Роман Ларин: Прежде всего это, как мы уже говорили, нарушения по отступам. То есть дома раньше строились без учета того, насколько близко они расположены к границам земельного участка.

Сплошь и рядом крыльцо дома практически смотрит в забор соседнего участка. Не соблюдались также особые условия использования территорий, например, есть жилые строения, попадающие в зону аэропортов, линий электропередач, природоохранных зон.

Существуют нарушения по видам разрешенного использования земельных участков. В ряде случаев параметры построенных домов выходят за установленные Градостроительным кодексом нормы: не более 3 надземных этажей и не более 20 метров в высоту. Во всех этих случаях оформить дом в собственность будет невозможно.

А какие еще строения, помимо домов и дач, подпадают под дачную амнистию?

Роман Ларин: Например, гаражи, хозпостройки с признаками капитального строительства, не предназначенные для коммерческой деятельности.

Вопрос от читателя из Башкортостана. На участке, взятом в аренду под индивидуальное жилищное строительство, недостроенный дом. Он хочет оформить участок в собственность, но ему отказывают на том основании, что сначала нужно завершить стройку. Это правомерно?

Роман Ларин: Все правильно. В соответствии с действующим законодательством, право приобретения в собственность находящихся на праве аренды земельных участков возникает только у собственников зданий, строений, сооружений, находящихся на этом участке.

Соответственно, необходимо сначала завершить строительство и зарегистрировать право на дом. Только после соблюдения этих процедур гражданин получит преимущественное право покупки этого земельного участка. Пока строительство не завершено, выкупить землю нельзя. Можно только продлить договор аренды.

У читательницы дом пока строится. Можно ли его будет оформить по дачной амнистии, если ее продлят?

Роман Ларин: Если земельный участок был предоставлен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в границах населенных пунктов, то для строительства жилого дома обязательно было получение разрешения на строительство.

Если земельный участок предоставлялся для ведения садоводства или дачного хозяйства, то для строительства дачных и садовых домов не требовалось получение разрешений. Право на такие объекты (на землях СНТ/ДНТ) регистрировалось в упрощенном порядке по техническому плану, составленному на основании декларации, и правоустанавливающих документов на землю.

Надежда Лещенко: И еще. Если дом на землях ИЖС или ЛПХ, то независимо, будет ли продлена дачная амнистия или нет, можно будет зарегистрировать право собственности либо на основании разрешения на строительство и правоустанавливающих документов на участок, либо уведомления об окончании строительства.

Что касается жилых и садовых домов в СНТ, то при продлении амнистии, когда дом будет достроен, необходимо пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план на основании декларации. Далее самостоятельно обращаться в Росреестр. Если амнистию не продлят, то нужно будет также предоставить техплан с уведомлением об окончании строительства в органы местного самоуправления, которые самостоятельно направят их на регистрацию прав собственности.

Только через суд

Михаил из Самарской области описывает такую ситуацию. После смерти родителей он не нашел никаких правоустанавливающих документов на земельный участок в садоводческом товариществе. Что ему сделать, чтобы оформить участок на себя?

Роман Ларин: Теперь только через суд. Прежде всего рекомендуем подать запрос в территориальный архив и запросить копию правоустанавливающих документов на землю.

Можно еще обратиться в Росреестр и запросить информацию из Госфонда данных. Подать запросы удобнее через МФЦ по месту нахождения объекта. Эта информация будет являться доказательственной базой при обращении в суд за признанием вашего права.

Вопрос от Игоря из Владимирской области. У него есть дом на 6 сотках, в городе. Земля под ИЖС выделена в 50-60-х годах прошлого века в пожизненное пользование. В собственность не оформлены. Как теперь все это оформить по закону?

Надежда Лещенко: Следует отметить, что в отношении земельных участков дачная амнистия не имеет сроков ее окончания. Если у читателя имеются правоустанавливающие документы на земельный участок, то нужно просто обратиться за регистрацией права собственности на него. А если документы отсутствуют, то право собственности придется устанавливать также в судебном порядке.

Вопрос от Ирины из Подмосковья. У нее в собственности половина участка. А вторая половина - у мужа умершей сестры. Ирина заказала межевание всего участка. Его сделали. Но в Росреестр подать документы по межеванию Ирина должна вместе со вторым владельцем. А он отказывается идти в Росреестр. Участком не пользуется. Что посоветуете?

Роман Ларин: Снова ситуация, которую можно разрешить только в судебном порядке. В данном случае должно быть волеизъявление двух сторон. Если один из собственников уклоняется от похода в Росреестр, то решение суда может заменить заявление собственника, который уклоняется от регистрации. То есть Ирина может прийти в Росреестр с решением суда и подать документы для постановки на учет.

А чем технический план отличается от межевого?

Вычеркните меня из реестра!

Тамара Шетикова когда-то зарегистрировала свои строения. А теперь интересуется, как исключить из ЕГРН полуразвалившиеся, стоящие на подпорках сарай и теплички? Ведь они не стоят того налога, который она за них платит.

Роман Ларин: Исключить из ЕГРН объекты, право на которые зарегистрировано в заявительном порядке, можно только в случае уничтожения, гибели объектов.

Для фиксации прекращения существования объектов надо вызвать кадастрового инженера. Он составит акт обследования указанных объектов. Это документ, подтверждающий прекращение существования объекта. Он и будет основанием для прекращения права в ЕГРН и снятия с кадастрового учета.

А вот еще похожая ситуация. На земельном участке, который оформлен в собственность, стоит ветхий дом 1928 года постройки. Он оформлен в собственность, но наша читательница хочет снять его с регистрации и использовать как хозпостройку. Это возможно? У нее есть новый дом, но она не может оформить в собственность, так как местный отдел архитектуры требует снести старый дом.

Роман Ларин: В данном случае заявительной процедуры снятия с учета и регистрации прав жилого дома, оформленного в собственность, и перевода его в статус хозяйственной постройки не существует. Процедура снятия с учета предусмотрена только в связи с прекращением существования объекта. Для подтверждения существования дома необходимо будет заказать у кадастрового инженера акт обследования дома. Но предварительно действительно необходимо снести дом.

Что, два дома иметь нельзя?

Роман Ларин: Теоретически построить два дома на одном земельном участке возможно. Но только с соблюдением норм земельного и градостроительного законодательства, строительных норм и правил, в частности, площадь земельного участка должна позволять такое строительство.В данном случае, скорее всего, земельный участок физически не позволяет построить на нем второй жилой дом, так как не будут соблюдены необходимые отступы от границ, иные нормы и правила (например, противопожарные). Именно поэтому заявителю отказывают в согласовании такого строительства и рекомендуют снести первый дом. Но можно попробовать признать право на второй дом в судебном порядке.

Владимир Васильевич Хабаров из Рязани - председатель садоводческого некоммерческого товарищества "Весна". Когда оформляли дороги общего пользования в собственность товарищества, надо было пройти межевание, уточнить границы: "Я это сделал, сдал документы в МФЦ "Мои документы". Но мне сообщили, что только муниципалитет может уточнять границы. Обратился в муниципалитет, но там сказали, что они этим не занимаются. В результате мы не смогли приватизировать земли. И не можем теперь оформить общедолевую собственность. Что делать?"

Надежда Лещенко: Если решением общего собрания членов товарищества именно Владимир Васильевич уполномочен решать вопросы регистрации и кадастрового учета земли общего пользования, то я не вижу оснований для приостановления регистрации.

В каждом территориальном органе Росреестра есть апелляционная комиссия. Целесообразно обратиться в эту комиссию. Сделать это нужно в течение 30 дней с даты принятия решения о приостановлении учетно-регистрационных действий.

Роман Ларин: Можете с собой взять письмо из органов местного самоуправления, где они вам отказали. Решение, которое принимается на апелляционной комиссии, является основанием для изменения решения государственного регистратора.

Законопроект

Платить не надо

"В настоящее время Минэкономразвития России, - напомнил Роман Ларин, - разрабатывает законопроект, в котором уточняются критерии отнесения объектов к недвижимым или движимым вещам. По законопроекту вспомогательные постройки: сараи, теплицы и прочее будут считаться улучшениями земельного участка или основного объекта - например, жилого дома. А ранее зарегистрированные постройки можно будет исключать из ЕГРН в упрощенном порядке по заявлению правообладателя. Поправки Минэкономразвития предполагают исключение из налогооблагаемой базы строений, являющихся улучшениями земельного участка".

Земельный вопрос

Нашей читательнице в наследство достался участок в деревне, но пока нет времени им заниматься. Девушка интересуется: его не отберут, если долго им не пользоваться?

Надежда Лещенко: Действительно, в Земельном кодексе есть норма о прекращении права на земельный участок. Если земельный участок , предоставленный на праве постоянного (бессрочного) пользования им либо пожизненного наследуемого владения , не используется в течение 3 лет, то он может быть изъят. Рекомендуем читательнице все-таки заняться оформлением прав на то, что досталось в наследство. Если нет времени лично этим заниматься, то можно оформить доверенность на родственников или кого-то из друзей, кому человек доверяет.

А за что еще могут изъять землю?

Роман Ларин: Если участок не используется по целевому назначению. К примеру, участок выделен для ведения сельского хозяйства, а там построили магазин. Или деятельность, которая организована на участке, наносит вред окружающей среде. Допустим, открыта автомойка.

Смотрите, какая ситуация сложилась в СНТ у Сергея Боровикова. Половина всех участков в течение 25 лет не используются, и владельцы неизвестны. А все расходы по содержанию лежат на 60 владельцах участков. Большая часть из них пенсионеры. Как вывести из членов товарищества владельцев заброшенных участков?

Роман Ларин: По новому закону о ведении садоводства и огородничества, который вступил в действие с нынешнего года, если члены СНТ не платят членские взносы более двух месяцев, то могут быть исключены из товарищества.

Делается это через решение общего собрания. Если земельный участок, как мы уже говорили, не используется по назначению более трех лет, необходимо обращаться в органы местного самоуправления, которые могут инициировать процедуру изъятия такого участка. Изъятые земельные участки в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства подлежат продаже с публичных торгов.

Вопрос из Свердловской области. Житель в 2018 году купил участок и начал строить дом. Земля сельхозназначения. Почти достроил, но при подачи уведомления в администрацию получил отказ в регистрации жилого дома, так как местные правила землепользования и застройки не предусматривают с 1 марта 2019 года строительство жилых домов на такой земле. Хотя до этого регистрировали все через МФЦ без проблем. Как быть?

Надежда Лещенко: Если местные правила не предусматривают размещение жилых домов на таких земельных участках, но при этом до 1 марта 2019 это было возможно (как следует из сообщения читателя), то, полагаю, читатель вправе оспорить правила землепользования и застройки в судебном порядке.

Читатель хочет купить участок для строительства загородного дома и ведения хозяйства для собственных (некоммерческих) нужд. Что это должен быть за участок?

Надежда Лещенко: Земельный участок должен находиться в границах населенного пункта. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка должен быть либо для ИЖС (индивидуального жилищного строительства), либо для ЛПХ (личного подсобного хозяйства).

На землях ИЖС возможно: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания с количеством надземных этажей не более трех, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для проживания). На таких землях допускается выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. На землях ЛПХ (приусадебный земельный участок) можно построить жилой дом, выращивать сельхозпродукцию, размещать гаражи и иных вспомогательные сооружения, содержать сельскохозяйственных животных.

Земельная амнистия в отличие от дачной по-прежнему действует? Что нужно сделать, чтобы ею воспользоваться?

Роман Ларин: Да, и распространяется на земли, выделенные до 30 октября 2001 года (даты вступления в силу Земельного кодекса РФ) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, индивидуального гаражного строительства.

Для того, чтобы получить право собственности на такие участки, нужно иметь на руках документы, на основании которых в свое время земля и выделялась. Например, это может быть выписка из похозяйственной книги, розовое или голубое свидетельство, выписка из постановления о предоставлении земельного участка. В отношении ИЖС земельная амнистия действует бессрочно. Что касается участков в садоводческих и огороднических товариществах, то там амнистия действует до 31 декабря 2020 года. При этом участок должен быть распределен дачнику по решению общего собрания.