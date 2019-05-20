В Москве с 2010 года количество летних кафе выросло вдвое. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Сергей Собянин.

В этом сезоне веранд в общей сложности будет 3 тысячи. Двукратный рост произошел из-за того, что оформить разрешение стало легче. У бизнесменов стало меньше бумажной работы, процесс согласования значительно упростился за счет электронных сервисов. Больше половины всех летних веранд открыты в центре города. Их полный список вы можете найти на портале открытых данных правительства Москвы data.mos.ru или в навигаторе на своем смартфоне.

Весна в этом году в Москве довольно ранняя. Поэтому рестораторы начали монтировать веранды при стационарных заведениях еще в середине марта. Сейчас, когда на улице плюс 20, - самый разгар сезона. "Летние" филиалы появятся при многих известных ресторанах и сетях общепита.

В прошлом году летние кафе в Москве по разнообразию блюд, количеству посетителей и "среднему чеку" побили все мыслимые рекорды. Скептики считали, что это только из-за футбольного ЧМ-2018. Мол, тогда только фанаты могли раскошелиться на еду в центре. Но рестораторы, судя по их интересу к летнему формату, рассчитывают на хорошую выручку и сейчас, когда футбольный праздник давно отгремел. Летом хорошо продается мороженое, прохладительные напитки, окрошка на квасе, кефире и айране. Причем темы на ресторанный "квасной суп" в Москве не сильно отличаются от региональных - летнее первое блюдо стоит в среднем от 100 рублей. Да и сам формат еды на улице здорово прижился в Москве, где теплый сезон не такой уж и долгий. Многим хочется поймать летние деньки именно под ресторанным зонтиком.

Как уже ранее писала "РГ", количество летних веранд в Москве растет регулярно, с каждым годом. Пожалуй, главные причины - упрощение правил оформления и популярность уличной еды. Форматов уличных кафе в летнее время в Москве великое множество: можно, например, найти высокие столики без стульев или скамеечки возле фасадов стационарных кафе. Этот давний ресторанный эксперимент признан успешным.