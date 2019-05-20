Москвичей пригласили на 30 бесплатных экскурсий

С 23 мая по 30 июня в столице пройдет серия бесплатных экскурсий, как пеших, так и автобусных. Проводят их экскурсоводы Московского дома национальностей.

Как рассказали организаторы экскурсий, начнется плеяда походов по Москве с пешеходных маршрутов. Всего их будет 22, первая среди них, посвящена великим женщинам России. Начнется она 23 мая в 17:00 у фонтана в Новопушкинском сквере. Гид проведет по Тверскому бульвару Пречистенке, арбатским переулкам, а завершится на Большой Пироговской улице на Девичьем поле. В ходе маршрута экскурсанты узнают, почему Девичье поле так называется, как выбрал церковь для венчания Шереметьев и крепостная актриса Прасковья Жемчугова, где короткое время жила танцовщица Айседора Дункан. К слову, запись на первую экскурсию завершена. Вторая экскурсия состоится 24 мая, ее тема: "Война и мир": военные памятника и мирные улицы Москвы: старт от памятника Георгию Жукову на Манежной площади в 16:00. 28 мая в 18:00 запланирована экскурсия Мусульмане Москвы - многовековое соседство, а 28 мая на углу Петровки и Кузнецкого моста стартует экскурсия Французы в Москве…

Для тех, кто долго гулять под рассказы не любит, может посетить пешеходные экскурсии-квесты. Сначала гид коротко расскажет о местности, а затем выдаст бланки с вопросами. Главная задача - правильно и быстро ответить на них - приз специальный рассказ экскурсовода. Всего пройдет два таких квеста: первый по улице по Мароссейке и ее продолжению улице Покровке 15 июня в 11:00 у памятника героям Плевны в Ильинском сквере. Еще один квест пройдет 20 июня и связан он с Красной площадью и ее окрестностями. Стартует экскурсия с заданиями от памятника маршалу Жукову в 17:00.

Завершит череду бесплатных прогулок - автобусные экскурсии, всего их будет шесть. К слову, на первые запись закончена, ближайший открытый автобусный тур пройдет 16 июня в 12:00 по Краснокирпичным кластерам: Даниловская мануфактура, фабрики Цинделя и Станиславского. И в этот же день, но вечером с 19:00 детская автобусная экскурсия: Тайны и легенды Москвы.

Продолжительность поездки 4-6 часов. Принять участие в экскурсиях смогут взрослые и дети старше восьми лет. В одну экскурсионную группу смогут записаться от 25 до 50 человек, остальных, даже если это пеший поход - не примут.

Для того, чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться на сайте Московского дома национальностей.