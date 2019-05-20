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20.05.2019 22:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Груш на всех хватит

Москвичи могут проверить давление в центрах "Мои документы"
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Посетители центров госуслуг "Мои документы" могут до 24 мая бесплатно измерять артериальное давление прямо в офисе. Специально для этого городские поликлиники отправили в МФЦ медицинских работников.
Чтобы давление не зашкалило в самый неподходящий момент, нужно регулярно пользоваться тонометром. Фото: Abadonian / iStock Чтобы давление не зашкалило в самый неподходящий момент, нужно регулярно пользоваться тонометром. Фото: Abadonian / iStock
Чтобы давление не зашкалило в самый неподходящий момент, нужно регулярно пользоваться тонометром. Фото: Abadonian / iStock

В холлах офисов "Мои документы" открылись уголки здоровья: плакаты с информацией о кровяном давлении, столы, тонометры - словом, все как в настоящей поликлинике. Каждый посетитель может не только измерить давление, но и узнать о факторах риска развития артериальной гипертонии и получить рекомендации специалиста. На все уходит буквально несколько минут. Такую акцию, как рассказали "РГ" в департаменте здравоохранения, запустили специально к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией.

Неплохо бы поставить в МФЦ электронные тонометры, как в поликлиниках

Медики отмечают, что проблемы с давлением могут проявиться практически у любого москвича независимо от возраста. Медсестра городской поликлиники N159 Людмила Кукунина, которая в эти дни ведет прием в МФЦ района Беговой, рассказала "РГ", что не только пожилые люди охотно пользуются новой услугой, но и молодежь идет померить давление. "Только в первой половине дня сегодня к нам обратились больше 30 человек, но число тех, кто заинтересовался своим давлением, растет день ото дня. Задают москвичи и много вопросов, связанных со здоровьем: как поддерживать сердце в тонусе? Как снизить уровень холестерина?" - продолжает Людмила Кукунина. По ее словам, неплохо бы поставить в МФЦ электронные тонометры, как в поликлиниках, где каждый желающий может самостоятельно просунуть руку в манжетку, нажать кнопку и автоматика выдаст итоговые цифры. По подсчетам столичного департамента здравоохранения Москвы, только за первый день акции услугами медицинских работников в МФЦ воспользовалось около 6 тысяч человек.
На проект "Старшее поколение" выделят 100 миллиардов рублей

В последние годы в столице серьезно занялись здоровьем людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В городе открылись специальные центры, "скорая помощь" выезжает в первую очередь к сердечникам. В результате смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в столице снижается: за последние пять лет число умерших от инфаркта миокарда снизилось на 20%, а количество летальных исходов в больницах от острого инфаркта миокарда снизилось до 6%. Чтобы сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний, медики подсчитали: в сутки нужно потреблять от 1,5 литра воды, менее 0,5 чайной ложки соли, при этом стоит учитывать, что она содержится в хлебе, копченостях, полуфабрикатах. В дневном рационе человека должно содержаться молока, мяса, рыбы в пределах 300 граммов, жиров и орехов - до 50 граммов, а вот количество овощей и фруктов не ограничено. К минимуму нужно свести сладости.

К слову, до 31 мая пройти обследование и получить консультацию по сердечно-сосудистым заболеваниям можно также в поликлиниках, центрах здоровья, центрах социального обеспечения и даже в парках Москвы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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