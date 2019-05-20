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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Поезда уже в пути

Некрасовскую линию запустят в начале июня
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 106(7864)
Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что по первому участку Некрасовской линии метро от станции "Некрасовка" до "Косино" уже пошли поезда. Пока без пассажиров, в режиме обкатки.
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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"Для москвичей этот участок с четырьмя станциями откроется в первых числах следующего месяца", - рассказал он. На участке, о котором идет речь, расположены станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Параллельно ведется строительство и второго участка, где находятся станции: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". "Это очень сложный участок, - продолжил Хуснуллин. - С одной стороны, здесь непростая гидрогеологическая обстановка, а с другой - довольно большой объем коммуникаций, которые необходимо перекладывать". Работы подрядчики намерены завершить в этом году. "Программа минимум для нас - закончить до конца года строительную часть на всей линии, а максимум - запустить всю ветку с пассажирами", - сказал заммэра. Завершены основные работы и по строительству депо в Кожухово, которое будет обслуживать линию. Строить одновременно и новые линии, и депо для ремонта поездов подземки московские метростроители научились лишь в последние годы.

Общая протяженность новой розовой ветки с восемью станциями - более 15 км. Проходит она через населенные юго-восточные районы столицы Косино - Ухтомский, Выхино - Жулебино, Рязанский и Нижегородский и подмосковное городское поселение Люберцы. Появление новой линии существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую ветку метро и повысит комфортность поездок для жителей этой части Москвы и ближайших районов Подмосковья, откуда на работу в столицу каждый день едут тысячи людей.

Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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