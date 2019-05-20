Под Госдумой обнаружили пустоты

Ряд колонн в зале для пленарных заседаний Государственной Думы опирается на пустоты. К такому выводу пришли эксперты, обследовав зал перед началом его ремонта, сообщает "Интерфакс".

Зал для пленарных заседаний собирались ремонтировать после весенней сессии, на время перенеся проведение думских заседаний в соседний колонный зал Дома союзов. Депутаты федерального парламента неоднократно жаловались на духоту в пленарном зале и уповали на то, что после ремонта эта проблема будет решена.

На ремонт планировалось отвести больше года, однако теперь этот и без того немаленький срок может еще растянуться - из-за дополнительных экспертиз, которые нужно будет провести в фундаменте здания из-за обнаруженных пустот. Для этого в фундаменте сделают более 400 углублений - шурфов.