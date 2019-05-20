Путин помиловал трех граждан России и украинца

Президент подписал указы о помиловании троих граждан России и одного гражданина Украины.

Жанна Саламатина (2000 года рождения), осужденная в прошлом году районным судом Волгограда за сбыт наркотических средств, освобождена от дальнейшего отбывания наказания. Девушка была несовершеннолетней на момент своего незаконного деяния, полностью признала вину, раскаялась и помогла раскрыть преступление.

Ветерана труда Гайникамал Аюпову (1935 года рождения), осужденную в 2015 году райсудом Курганской области, президент освободил от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Она была осуждена за нанесение сожителю смертельных травм в ходе ссоры. У женщины слабое здоровье и ряд хронических заболеваний, без посторонней помощи она даже не может осуществлять за собой элементарный уход.

От дальнейшего отбывания наказания освобожден и Владилен Литвинов (1937 года рождения), приговоренный Гатчинским городским судом Ленинградской области к тюремному сроку в 2017 году. Литвинов нанес прикованной к кровати тяжело больной супруге травмы, несовместимые с жизнью в силу трагического стечения обстоятельств. Ходатайство поддержали его дочь и сын, а также администрация исправительного учреждения.

С Сергея Гладкобородова (1971 года рождения), осужденного в 2017 году райсудом Москвы, снята судимость. Украинец Гладкобородов был наказан за кражу в российской столице. Свой срок он отбыл и ходатайствовал о снятии судимости - по гуманитарным соображениям: не мог приезжать в Россию, чтобы ухаживать за тяжело больной матерью.