СК обжаловал решение прокуратуры по делу матери-кукушки

Постановление межрайонного прокурора, позволившее в понедельник 21-летней Марии Рудницкой и ее 27-летнему сожителю Шамилю Султанмурадову прямо из зала Савеловского райсуда Москвы выйти на свободу, будет обжаловано столичными следователями. Ранее в отношении вышеупомянутых молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "оставление в опасности". В отношении матери дополнительно возбудили дело за "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

"Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Москве не согласны с принятым решением межрайонного прокурора, в связи с чем направили жалобу и все необходимые документы для объективно разрешения в вышестоящее подразделение надзорного ведомства", - сообщили в столичном главке СКР.

В Следственном комитете уверены, что в действиях матери, оставившей свою дочь в поликлинике, есть состав преступления. К такому выводу следователи, как отмечается, пришли "в результате детального изучения всех обстоятельств циничных действий матери ребенка". В прокуратуре решение о прекращении уголовного дела в отношении Рудницкой и Султанмурадова пока никак не комментируют. Но не исключено, что речь идет о каких-то процессуальных недоработках следствия, на которые прокуроры таким образом обратили внимание. Остается надеяться, что из-за подобных разбирательств не пострадает расследование, и фигуранты не сбегут, оказавшись на свободе.

По данным следствия, женщина и ее сожитель приняли решение избавиться от ребенка, поскольку он мешал их дальнейшим отношениям. "Реализуя преступный умысел, 16 мая 2019 года мать совместно с сожителем обманным путем забрала девочку от родственницы. Вместе они отвезли ребенка в поликлинику на севере Москвы (на улице Бутырская). Осознавая факт оставления малолетней, лишенной в силу возраста возможности к самосохранению и возвращению к месту проживания, самостоятельному обеспечению своих потребностей, мама бросила ее одну, вышла из медучреждения и уехала с поджидавшим ее у поликлиники сожителем", - рассказали в СК России.

Следователи отмечают, что фигуранты "создали условия, которые могли повлечь неизгладимые последствия для ребенка, в том числе опасность для его жизни и здоровья". Не исключалась и возможность совершения противоправных действий в отношении девочки со стороны третьих лиц.

В СКР отметили, что в рамках дополнительной процессуальной проверки продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, девочку в возрасте 2,5-3 лет обнаружила уборщица столичной поликлиники номер 15. Просмотр видеокамер наблюдения показал, что ее оставила в медучреждении женщина в медицинской маске на лице. Ребенок был направлен на медобследование в больницу. Со здоровьем у малышки оказалось все в порядке. Но так как разговаривать она еще не умеет, рассказать о себе и родителях она не смогла. Позднее, увидев в интернете фотографию своей внучки, с правоохранительными органами связалась бабушка брошенной девочки. Тогда выяснилось, что оставила ее в поликлинике родная мать - 21-летняя приезжая с Украины Мария Рудницкая. По ее словам, она не справлялась с родительскими обязанностями, а отдать ребенка в детский дом "не додумалась".

Следователи задержали девушку, а позже и ее сожителя, который не захотел принимать дочь Рудницкой от предыдущего брака и, видимо, подтолкнул ее к совершению такого преступления.

По версии следствия, молодая женщина не сама, а вместе с сожителем приняли решение о том, что ее ребенок будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям.