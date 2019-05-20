СК в Воронеже проверит данные об отравлении детей угарным газом

СК Воронежской области проверит сообщения местных СМИ об отравлении угарным газом двух мальчиков - пяти и девяти лет.

Из опубликованных материалов следует, что детей доставили 19 мая в медицинское учреждение из квартиры в доме по улице Степана Разина.

- По данным СМИ, квартиру отключили от газоснабжения до выявления причин произошедшего, - отметили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

По предварительным данным, причиной отравления стало появление обратной тяги в дымоходе при работающей газовой колонке.

Теперь следователям СК предстоит установить, кто и как производил техническое обслуживание газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов. Правоохранители оценят работу ответственных за это специалистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.