В минувшие выходные стало известно, что следователи задержали 21-летнюю женщину и ее 27-летнего сожителя, оставивших ребенка в поликлинике на севере Москвы.

По версии следствия, молодая женщина не сама, а вместе с сожителем приняли решение о том, что ее ребенок будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям. 16 мая они обманным путем забрали девочку от родственницы и отвезли ее в поликлинику. Следователи подчеркивают, опасаясь, что ее могут узнать или "заметят" камеры видеонаблюдения, мать ребенка перед поликлиникой надела на лицо медицинскую маску. Ей это не помогло, но для следствия это важная деталь - преступление не спонтанное, не помрачение рассудка, а спланированное заранее действие, что, несомненно, отягчает вину.

Пока двухлетняя девочка продолжает находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.