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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин рассказал, как прошел первый фестиваль искусств "Николин день"

Текст: Максим Милославский

Мероприятия нового фестиваля "Николин день" посетили 735 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичей пригласили на 30 бесплатных экскурсий

Фестиваль "Николин день" прошел на восьми площадках Москвы с 17 по 19 мая. Праздник получил название в честь одного из самых почитаемых в России и мире святых - Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей и путешественников. В центре и на окраинах города организаторы провели концерты, уличные спектакли, творческие мастер-классы, экскурсии и лекции. "Новый городской фестиваль искусств "Николин день" посетили больше 735 тысяч человек. Перед гостями выступили популярные уличные театры мира и музыканты - Мгзавреби, Эмир Кустурица, - написал мэр на странице "ВКонтакте". - На Манежной площади работала "Почта Святого Николая", пожеланиями и поздравлениями обменялись 9000 человек".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В образовательную программу фестиваля вошли 32 бесплатные экскурсии. Горожане разгадывали секреты Никольской улицы, слушали истории о знаменитых москвичах, осматривали старинные московские храмы. Гости могли выбрать и необычные сувениры, а также перекусить в ресторанных шале. За три дня было куплено 22 тысячи горячих блюд и более 10 тысяч порций мороженого.

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