Стали известны номинанты на Патриаршую литературную премию

Объявлен шорт-лист Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия-2019. В нем семь фамилий. Среди претендентов на награду иностранец - писатель из Белоруссии Вячеслав Бондаренко. Не впервые в короткий список попадает историк, специалист по русскому средневековью москвич Дмитрий Володихин. Номинируется и замечательный прозаик из Красноярского края Михаил Тарковский. Тайным голосованием среди них выберут трех самых достойных. Это произойдет в храме Христа Спасителя в канун Дня славянской письменности и культуры. Впервые в этом году все упомянутые в шорт-листе писатели будут удостоены Патриаршим знаком "За вклад в развитие русской литературы".

Как сообщил председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент, в этом году в длинный список попали 40 человек из 20 регионов страны, а также из Белоруссии, Казахстана, Латвии и Узбекистана. По правилам премии, их выдвигали губернаторы, писательские союзы, литературные журналы и епархиальные архиереи.

В материальном выражении премия, по словам владыки Климента, по нынешним временам и нравам небольшая. Это 300 тысяч рублей. Но писателям она приносит гораздо более серьезные дивиденды. С передвижной выставкой "Радость слова" они ездят с презентацией своих книг по стране и русскоговорящему зарубежью. В этом году уже побывали в Казахстане, на осень намечена встреча с белорусскими коллегами в Полоцке.

Никто не отвергнет произведение, если писатель не ходит в церковь, убеждали журналистов. Это не церковная, а художественная светская премия. И представитель другой конфессии тоже может в ней участвовать, заверил владыка Климент. "Но может ли настоящий писатель быть атеистом?" - задался он тут же вопросом.

Критерии, по которым будут выбирать победителя, коротко, но емко определил один из членов жюри, поэт Юрий Кублановский: "Нужно писать "душеполезные книги". Другой член жюри Константин Ковалев-Случевский подчеркнул абсолютную независимость решения: "Нет никакого междусобойчика", - и отметил, что премия дается не за определенное произведение, а за "вклад человека в литературный процесс". "Читатель хочет натурального! Пришло время хорошей литературы", - мнение еще одного писателя и лауреата Патриаршей премии - Виктора Николаева.

Топ писателей от жюри

Новые смыслы, новые герои, говоря словами Бориса Пастернака, "творчество, а не притворство", - эксперты дипломатично уходили от настойчивых просьб журналистов рассказать, "что не так" у тех участников литературного конкурса, которые не один год бьются о неприятие жюри. Понять, за что вручают Патриаршую премию, может быть, поможет топ литературных предпочтений жюри.

Митрополит Климент: Евангелие и Пушкин.

Юрий Кублановский: Распутин и Астафьев...