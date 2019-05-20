Столичные теплосети начали готовить к зиме

Во время подготовки столичных теплосетей к следующему отопительному сезону 3 тысячи жилых зданий и вдвое больше офисов остаются в день без горячей воды. Что происходит в это время с трубопроводами, поинтересовался корреспондент "РГ".

Энергетики утверждают, что летние отключения горячего водоснабжения - вынужденная мера, которая позволяет зимой избежать аварий в работе централизованного теплоснабжения. За это время все 16 тыс. км теплосетей, из которых 8 тыс. км магистральные, коммунальщики должны проверить на прочность. С этой целью они повышают давление в сети с 4 до 25 ампер, а затем, в случае разрыва трубы, ремонтируют ее, а если вышел срок службы - 25 лет - заменяют. Координирует все действия на магистралях центральная диспетчерская Московской объединенной энергетической компании, расположенная на Автозаводской улице,12. Посмотреть, как идут работы по всей Москве, здесь можно в режиме онлайн на больших мониторах с картами города.

За 10 дней, отведенных городом, в трубах устраняют все потенциальные повреждения

- Готовность номер один, перекрываем семнадцатый участок ТЭЦ 12, - объявляет по телефону начальник смены Александр Джиоев. С этого момента жители, чьи дома обслуживает этот участок, остаются без горячей воды.

Всего город поделен на 577 участков. К отключенной сети подключают передвижную гидравлическую установку и постепенно увеличивают давление в трубах. "Это и есть профилактическая работа - опрессовка или, точнее, маленький взрыв, который мы устраиваем, чтобы проверить систему на прочность, - рассказал "РГ" главный инженер первого филиала МОЭК Геннадий Нестеркин. - При высоком давлении слабые места дают течь. Если давление резко упало, значит, мы спровоцировали разрыв трубы. За 10 дней, отведенных городом, выявленные повреждения устраняем".

"Строить дополнительные ветки трубопроводов, чтобы на время опрессовок дом не оставлять без воды, переключив его на ветку-дублер, слишком дорого, придется перекопать весь город заново, а нужны такие "переходники" редко, - рассказал "РГ" замглавного инженера по магистральным тепловым сетям МОЭК Роман Коровин. - Когда есть возможность, подключаем жителей к теплосети раньше, чем через 10 дней. Но чаще работаем в авральном режиме, особенно на магистральных трубопроводах, где сварка и резка таких труб занимают почти сутки".

Еще один интересный факт. График отключения горячей воды в городе связан не только с планами энергетиков. Так в прошлом году, подстраивались под футбольную Москву, в этом году - под театральный сезон, ведь идет Год театра.