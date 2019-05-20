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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Взрыв для профилактики

Столичные теплосети начали готовить к зиме
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 107(7865)
Во время подготовки столичных теплосетей к следующему отопительному сезону 3 тысячи жилых зданий и вдвое больше офисов остаются в день без горячей воды. Что происходит в это время с трубопроводами, поинтересовался корреспондент "РГ".

Энергетики утверждают, что летние отключения горячего водоснабжения - вынужденная мера, которая позволяет зимой избежать аварий в работе централизованного теплоснабжения. За это время все 16 тыс. км теплосетей, из которых 8 тыс. км магистральные, коммунальщики должны проверить на прочность. С этой целью они повышают давление в сети с 4 до 25 ампер, а затем, в случае разрыва трубы, ремонтируют ее, а если вышел срок службы - 25 лет - заменяют. Координирует все действия на магистралях центральная диспетчерская Московской объединенной энергетической компании, расположенная на Автозаводской улице,12. Посмотреть, как идут работы по всей Москве, здесь можно в режиме онлайн на больших мониторах с картами города.

За 10 дней, отведенных городом, в трубах устраняют все потенциальные повреждения

- Готовность номер один, перекрываем семнадцатый участок ТЭЦ 12, - объявляет по телефону начальник смены Александр Джиоев. С этого момента жители, чьи дома обслуживает этот участок, остаются без горячей воды.

Всего город поделен на 577 участков. К отключенной сети подключают передвижную гидравлическую установку и постепенно увеличивают давление в трубах. "Это и есть профилактическая работа - опрессовка или, точнее, маленький взрыв, который мы устраиваем, чтобы проверить систему на прочность, - рассказал "РГ" главный инженер первого филиала МОЭК Геннадий Нестеркин. - При высоком давлении слабые места дают течь. Если давление резко упало, значит, мы спровоцировали разрыв трубы. За 10 дней, отведенных городом, выявленные повреждения устраняем".

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"Строить дополнительные ветки трубопроводов, чтобы на время опрессовок дом не оставлять без воды, переключив его на ветку-дублер, слишком дорого, придется перекопать весь город заново, а нужны такие "переходники" редко, - рассказал "РГ" замглавного инженера по магистральным тепловым сетям МОЭК Роман Коровин. - Когда есть возможность, подключаем жителей к теплосети раньше, чем через 10 дней. Но чаще работаем в авральном режиме, особенно на магистральных трубопроводах, где сварка и резка таких труб занимают почти сутки".

Еще один интересный факт. График отключения горячей воды в городе связан не только с планами энергетиков. Так в прошлом году, подстраивались под футбольную Москву, в этом году - под театральный сезон, ведь идет Год театра.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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