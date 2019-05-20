В Брянске открыли необычную выставку "Сибирский валенок"

На международном славянском фестивале "Театр +", который уже неделю проходит в Брянске, открыли выставку "Сибирский валенок".

В фестивале участвует Брянский областной художественный музейно-выставочный центр. В жаркий солнечный день здесь появилась выставка "Сибирский валенок", что вызвало удивление. Посетители думали, что увидят разные вариации на тему теплой зимней обуви, которую носят в Сибири, на Севере, но не тут-то было…

Здесь работы томича Леонтия Усова - скульптуры и москвича Юрия Землянухина - графические портреты. Усов живет в Томске, заслуженный художник РФ, почетный академик Российской академии художеств. Актер, в 1980-е годы работал в Брянском театре драмы имени А.К. Толстого. В Брянск привез 27 скульптурных работ. Запечатлены выдающиеся личности: Микеланджело, Чехов, Станиславский, Бродский, а также наши современники, музыканты Сергей Галанин (основатель группы "СерьГа"), Гарик Сукачев. Материал - кедр и березовый сувель (или свиль).

Оригинален автопортрет Усова: пустая рамка и руки, которые держат ее.

- А вот найдите меня! Сам не знаю, где я, - комментирует автор, хитро улыбаясь.

Несколько работ посвящены испанскому художнику Дали и названы: "Завтрак Дали", "Обед Дали", "Ужин Дали" и замысловато - "Сальвадор Дали в момент, когда ветер закручивает его турбулентными завихрениями в вечность".

А где же валенки? Оказывается, художники, люди ироничные, с юмором, вложили в название другой смысл - оригинальный.

- Кто мы, сибиряки, для вас, москвичей, питерцев? Сибирские валенки! Разве не так? Но я не стыжусь, а горжусь тем, что я сибирский валенок, потому что мы крепкие и простые, и нас ничем не возьмешь! - воскликнул Леонтий Усов.- А валенок - отличная обувь, ничего лучше не придумали, чтобы согреть нас. И сегодня в России их носят!

В названии выставочного проекта - добро и тепло, которые согревают каждого, и широта сибирской души. Но валенок тут действительно есть. Деревянный. Всего один, зато какой!

"С замком, ключом, указующим перстом!" - восхитилась какая-то посетительница. Попробуй разгадай фантазии художника! Несколько деталей - еще дыра, пуговица, шестигранный игральный кубик с точками - как символ азарта (или удачи).

Юрий Землянухин живет в Москве, он уроженец Томска. Его работы - портреты актеров Александра Михайлова, Василия Ланового, Василия Ливанова, режиссера Станислава Говорухина и один пейзаж - "Пора сенокосная".

- Мы с Юрой уже несколько дней счастливы - находимся в таком красивом городе, на замечательном фестивале! - отметил Леонтий Усов. - Уезжая из Брянска, я думал, что больше никогда сюда не приеду. И вдруг приглашение от славянского фестиваля - побывать на Брянщине в другом качестве!

- А я впервые в Брянске, но с детства во мне живет песня "Шумел сурово брянский лес". Не думал, что когда-нибудь окажусь на этой легендарной земле, - рассказал Юрий Землянухин.- Как начал писать портреты? В 90-е годы заметил, что люди теряют интерес к искусству. У нас прекрасные поэты, писатели, музыканты, актеры. Родилась идея: надо их показывать, оживлять память людей.

Уже 20 лет художники делают совместные выставки. И еще один "юбилей" у них нынче: 30 лет их дружбе. Выставка "Сибирский валенок" продлится в Городском выставочном зале (бульвар Гагарина, 19) до 16 июня.

Тем временем

В фойе Брянского театра драмы имени А.К. Толстого расположилась выставка "Андрей Климов. Театр одного художника". Здесь эскизы театральных костюмов известного московского художника, сценографа Андрея Климова. Он оформил более 180 спектаклей в театрах России и за рубежом, сотрудничал с режиссерами Константином Райкиным, Дмитрием Бертманом, Владимиром Агеевым, Павлом Хомским и другими, работал на спектаклях Михаила Угарова "Облом off" и "Три действия по четырем картинам", ставшими знаковыми для театральной Москвы нулевых.

Выставлены более 20 эскизов к спектаклям "Этот безумец Платонов" (2016, режиссер Александр Бурдонский) и "Кабала святош" (2017, режиссер Борис Морозов), выпущенным в Центральном академическом театре Российской Армии, "Кириллин день" (2018) - в Брянском театре драмы им. А. К. Толстого. Как одеты чеховские и булгаковские герои - Анна Петровна Войницева (роль народной артистки СССР Людмилы Чурсиной), Глагольев - сын, Маркиз де Лессак, Мольер, Бутон, монахини, скоморохи, волхвы. И Годунов, Иван Грозный, царица Мария Федоровна, Шуйский…

А еще можно увидеть семь великолепных театральных костюмов Климова, одетых на манекены, - к спектаклю "Кириллин день" по пьесе А.К. Толстого "Смерть Иоанна Грозного", постановке Анатолия Слюсаренко.

Также Климов создал костюмы для недавней премьеры Брянского театра драмы имени А.К. Толстого "Маскарад" по пьесе Михаила Лермонтова в режиссуре Валерия Саркисова (Москва). Спектакль открывал 14 мая фестиваль "Театр +".