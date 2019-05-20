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20.05.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре предупредили, куда еще нагрянут заморозки

Текст: Ольга Игнатова
Заморозки в начале недели ожидаются в Тверской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье. По ночам понижение температуры может дойти до минус 1-3 градуса.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Об этом "Российской газете" рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

Сильные дожди с грозами в первой половине недели пройдут в Республике Алтай, Хабаровском крае и Амурской области, в Приморье и в Чечне.

Фото: pixabay.com
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Высокая пожарная опасность сохранится в центральных районах Камчатки, на юге Бурятии, в Архангельской области, на юго-западе Ростовской области, на востоке Оренбургской и в Томской областях.

В Москве начало недели будет без осадков. Днем в понедельник воздух прогреется до 23-25 градусов, ветер будет слабый. Во вторник ожидается увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью плюс 7-12 градусов, днем также до плюс 25, ветер юго-западный. В среду к Москве с запада приблизится атмосферный фронт, поэтому возможен небольшой кратковременный дождь, ночью - до плюс 12, днем - до 27 тепла. Ветер также юго-западный, слабый.

В конце мая, по предварительным расчетам синоптиков, в столичном регионе возможно небольшое понижение температуры: днем до плюс 18-20 градусов.

Примерно такая же погода ожидается и во всех центральных регионах России.

В Черноземье же со среды дожди приобретут более интенсивный характер.

На северо-западе - в Калининградской области, в первой половине недели довольно прохладно: ночью плюс 3-8, днем 14-19 выше нуля. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях теплее - по ночам 8-13, днем 18-22 тепла. Небольшие дожди.

Фото: iStock
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На юге Поволжья (в Самарской и Саратовской областях) прохладные ночи - плюс 4-9, и днем не слишком жарко - от 17 до 22 выше нуля.

На юге - в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае - по ночам плюс 10-15, днем до плюс 27 градусов. Кратковременные дожди.

На Урале холодно: ночью от -1 до +4 градусов, возможны дожди с мокрым снегом. Днем не выше плюс 14 градусов. Это ниже нормы на 3-4 градуса.

Также прохладно и в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Ночью 3-8, днем максимум до плюс 17 градусов. Дождливо. В Забайкалье тоже не жарко по ночам - всего плюс 2-7 градусов, но днем 18-23 градуса. Во второй половине недели начнутся дожди.

На Дальнем Востоке - на юге Хабаровского края - ночью плюс 3-8 градусов, днем 13-18 с дождями.

Холодно на севере Якутии: по ночам ноль-минус 5 градусов, днем до +11 градусов, осадки. На Чукотке тоже не слишком майская погода: ночью ноль, минус 5, днем плюс 3-8 градусов, дожди со снегом.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь ЦФО Тверская область ЦФО Костромская область СЗФО Вологодская область СКФО Чеченская Республика ДФО Приморский край
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