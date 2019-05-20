В МАМТ открывается выставка Владимира Арефьева

В Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко открывается выставка, приуроченная к 70-летию главного художника театра, народного художника России Владимира Арефьева.

Без Владимира Арефьева сложно представить современную историю МАМТа: он оформил более 30 спектаклей, среди которых и балеты Дмитрия Брянцева, и оперные постановки Александра Тителя. Кроме того, художник создал эскиз современного раздвижного занавеса и стал одним из авторов цветового решения интерьеров театра после реконструкции, которая прошла в 2003-2006 годах.

В новую экспозицию войдут 264 работы художника - эскизы костюмов и декораций, а также макеты к спектаклям. Выставка расположится в залах открытого и закрытого музеев (там будут представлены графические работы художника) и в Атриуме театра (где можно будет увидеть элементы декорационного оформления спектаклей - например, бамбуковый лес из "Так поступают все женщины", люстры из "Войны и мира", тетраподы из "Медеи", массивный ствол дерева из "Енуфы", носорога из "Влюбленного дьявола").

Торжественная церемония открытия выставки состоится 20 мая в 17.00. Продлится выставка до конца юбилейного театрального сезона.

Справка "РГ"

Владимир Анатольевич Арефьев родился в 1949 году. Он окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (педагоги - В.Ф. Рындин, М.М. Курилко, М.Н. Пожарская). С 1974 по 1985 гг. работал художником в Днепропетровском театре оперы и балета.

В 1992 году Владимир Арефьев стал главным художником Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В театре оформил балеты Дмитрия Брянцева: "Призрачный бал", "Укрощение строптивой", "Суламифь", "Саломея", "Лебединая песня", "Ковбои" "Скифы"; оперные постановки Александра Тителя: "Эрнани", "Кармен", "Обручение в монастыре", "Летучая мышь", "Золотой петушок", "Травиата" и "Так поступают все женщины", "Майская ночь", "Севильский цирюльник", "Война и мир", "Любовь к трем апельсинам", "Енуфа", "Влюбленный дьявол". Создал новое художественное оформление к балетам Владимира Бурмейстера ("Лебединое озеро" и "Снегурочка) и Василия Вайнонена ("Щелкунчик").