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20.05.2019 19:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве открылся первый в России тактильный сад

Текст: Ирина Огилько
В московском Аптекарском огороде теперь можно пощупать, потрогать и потоптать различные растения, камни, брусчатку и другие природные элементы. Для чего это нужно, выяснял корреспондент "РГ".

Новинка расположена в глубине территории огорода, подальше от городского шума и любопытных глаз. Тактильный сад в первую очередь будет служить в качестве реабилитационного места для людей, страдающих тяжёлым заболеванием центральной нервной системы - рассеянным склерозом. Болезнь пока неизлечима, но в качестве реабилитации людям, страдающим подобным заболеванием, необходимо развивать мелкую моторику.

Как отметила заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Громовова, здорово, что такой сад появился в популярном парке.

- Это помогает людям с серьезным заболеванием не замыкаться в доме, а идти к людям, контактировать с природой, ощущать полноту жизни, но полезен он будет всем людям без исключения, - сказала она.

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Тактильный сад - это цепь мостков, расположенных под открытым небом вперемешку с вкуснопахнущими газонами, где высажены розмарин, мята, чабрец, лаванда. По всему этому можно ходить. Если пахнущего газона мало - рядом в приподнятых кадках расположились различные растения, необычные на ощупь, например, помидоры уже с микроплодами, земляника, пажитник, лимонный вербеник, которые тоже можно щупать.

Самый необычный обьект сада - тактильная лента, где в клетках размером метр на метр размещены различные природные элементы. На открытии сада с десяток "дегустаторов" попробовали на ощупь ступнями круглые булыжники морской гальки, куски гранита и мрамора, кору лиственницы, удивившись, что она очень упругая. И лишь дети и йог огласились пройтись по шишкам.

А вот столешницы с так называемым "космическим" или липким песком, из которого можно слепить фигурки, ящики с обычным песком и с песком мокрым привлекли внимание в основном детей. Для улучшения настроения здесь же разместили акустическую площадку с перкуссионными инструментами: ударить молоточками можно по звучащей пирамиде или по глюкофону - лепестковому барабану. Только стоит рассчитывать силу, чтобы не оглохнуть от звучащего металла.

Фото: Павел Смертин / ТАСС
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- Тактильный сад призван служить не только в реабилитационно-лечебных целях, - рассказал "РГ" директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм. - Садовое пространство спроектировано так, что любой посетитель сможет восстановить психоэмоциональное состояние. Тем более, что у нас планируется пополнение коллекции. Через пару недель откроется ещё одна часть тактильного сада - съедобная. Здесь плоды перца, томатов, огурцов, ягод можно будет действительно съесть.

А чуть позже планируют привнести и водную составляющую. Какую, покажет время.

Кстати

Более 200 тысяч человек в России болеют рассеянным склерозом. Эта болезнь часто встречается у молодых людей в возрасте 15-40 лет, ведущих активную трудовую и социальную жизнь. Причем женщины подвержены ему в 3 раза чаще мужчин.

Первый тактильный сад появился в середине прошлого века в городе Падуя (Италия), затем подобные сады были открыты в Будапеште, городах Великобритании, Чехии, ЮАР и других.

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