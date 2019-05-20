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20.05.2019 19:09
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Разбились по парам

В Москве продолжается этап Гран-при ФИДЕ
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
В Центральном доме шахматиста имени Ботвинника стали известны все четвертьфиналисты первого этапа Гран-при ФИДЕ.

Последние два участника этой стадии были определены после тай-брейков. Хикару Накамура выиграл первую партию в рапид у Теймура Раджабова, а вторая встреча завершилась вничью. В свою очередь Уэсли Со нанес поражение Яну-Кшиштофу Дуде в первом поединке и не дал поляку отыграться в ответной партии.

В матчах 1/4 финала Хикару Накамура сыграет с российским гроссмейстером Даниилом Дубовым, Александр Грищук с Уэсли Со, Петр Свидлер выяснит отношения с Радославом Войташеком, а еще одного нашего мастера Яна Непомнящего ждет Вэй И.

Прошла жеребьевка шахматного турнира претенденток

Первые четвертьфинальные матчи завершились уже после подписания номера "РГ" в печать.

Напомним, что первый этап Гран-при в Москве проходит по нокаут-системе. Каждая стадия включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

В 2017 году победителем этапа Гран-при ФИДЕ в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Нынешняя серия Гран-при ФИДЕ будет состоять из четырех турниров: Москва, Юрмала и Рига (с 11 по 25 июля), Гамбург (с 4 по 18 ноября) и Тель-Авив (10-24 декабря 2019 года).

На этих этапах сильнейшие шахматисты мира будут бороться за выход в турнир претендентов (путевки получают два лучших игрока) и общий призовой фонд в размере 800 тысяч евро.

При этом, как сообщили организаторы, призовой фонд каждого этапа составит 130 тысяч евро.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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