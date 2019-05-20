В Подмосковье насмерть забили дачника из-за свинарника

Трагедией завершилось собрание соседей в садовом товариществе "Северка-2" в минувшие выходные. Поселок располагается неподалеку от Домодедово.

Нездоровая атмосфера там царила последние несколько лет. "Организовали" ее братья - пенсионер Александр и его брат Николай. Родственники грубо захватывали части участков соседей. У одного из них 46-летнего Тимура и его супруги братья организовали загон для свиней прямо на их территории. Соседство оказалось невыносимым.

Есть ветеринарные правила, где подробно расписаны все аспекты содержания животных

В итоге супруги были вынуждены пойти в суд с иском. И там победили. Но по непонятной причине приставы не выполнили решение суда - принудительно убрать свинарник. Загон для свиней остался на участке Тимура, а "отходы жизнедеятельности" свиней текли прямо к их дому. Муж с женой обращались в полицию, но совершенно безрезультатно.

В минувшую субботу в СНТ прошло собрание по поводу поведения хозяев свинарника. Со слов супруги погибшего, именно полиция посоветовала самостоятельно выполнить решение суда и убрать свинарник. Но владелец свинарника сначала несколько раз ударил женщину по голове и ногам, а потом и ее мужа, который попытался защитить супругу. Хозяева свинарника напали на Тимура, избили его металлическими прутьями на глазах у всех соседей до смерти.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК по Московской области, братья задержаны. В СК не смогли ответить на вопрос редакции, почему дело возбуждено не по статье "убийство", а по статье об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть".

Ничего не ответили редакции в СК и на вопрос, а будут ли нести ответственность сотрудники УМВД микрорайона Барыбино. Ведь они знали про конфликт, в него не вмешивались, более того, по словам соседей, сами толкнули гражданина на конфликт, в результате которого он погиб, а его супруга попала в больницу.

Компетентно

Алексей Куприянов, заслуженный адвокат России

- Наше государство своевременно начало регулирование этого процесса. В 1999 году был принят специальный Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Позже на федеральном и региональном уровнях приняты нормативы градостроительного проектирования, в которых отражены вопросы содержания животных со стороны строительных норм. Поэтому сегодня отсутствуют законодательные препятствия для устранения вреда, причиняемого гражданами, нарушающими правила содержания сельскохозяйственных животных, птиц и пчел. Есть ветеринарные правила их содержания, где подробно расписаны все аспекты жизни животных. Разъясняется, какая у свиней должна быть подстилка, как их лечить, как бороться с мухами и прочее.

Нормативно закреплены надлежащие "разрывы" (расстояния) от свинарников-коровников и выгулов (вольеров, навесов, загонов), где содержится живность, до ближайших домов. Эти разрывы регулируются многочисленными нормами. Причем не только федеральными и региональными, но и муниципальными. Разрывы зависят от местности (сельское или городское поселение), от региона и от количества голов скота и птицы. И, как правило, даже для самого маленького домашнего хозяйства "разрывы" составляют не менее 25-50 метров. Складировать навоз на территории подворья в открытом виде вообще запрещено.

Что делать, если соседи злостно ставят свои желания выше интересов соседей?

Общий надзор за соблюдением любого законодательства осуществляют органы прокуратуры. А в части благополучия проживания - муниципальные органы. Но тактически правильнее начать жаловаться с обращения в территориальные органы ветеринарии. Они имеют полномочия проверять содержание животных, выносить предписания об устранении нарушений и штрафовать владельцев. А документы административного производства по выявленным ветеринарами нарушениям - лучшие доказательства при обращении в суд с иском "об устранении препятствий в пользовании земельным участком".