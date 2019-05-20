В Российской государственной библиотеке впервые прошел рэп-концерт

В прошедшие выходные в Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве можно было услышать неожиданные призывы посетителям: "Пошумим!" и "Дайте шуму!"

На уроке под названием "Рэп в "Ленинке" побывали 400 московских учеников и студентов. Большинство из них впервые посетили РГБ, чтобы стать участниками уникального события - лекции о хип-хопе и первого рэп-концерта в стенах национальной библиотеки страны.

Организаторы признались, что до конца не верили в возможность воплощения своей идеи в жизнь (слишком уж смелым казался эксперимент), и поблагодарили директора библиотеки Вадима Дуду за предоставленную возможность.

Сам директор "Ленинки" заявил, что открыт всему новому. "Поначалу я был несколько озадачен подобным предложением, но для того, чтобы лучше понимать новое поколение, библиотека решилась на этот смелый шаг", - сказал Дуда.

Глава РГБ отметил, что возможные вопросы со стороны консерваторов его не пугают. "Это событие - очередная попытка найти контакт с тем поколением, которое, увы, нечасто можно увидеть в библиотеках", - заявил он.

Помимо концерта учащихся ждала получасовая лекция от рэпера Noize MC, в которой тот кратко рассказал о происхождении хип-хоп музыки, важном переходе в рэпе от композиций развлекательного содержания к трекам, где поднимаются серьезные социальные темы. Музыкант обратил особое внимание на непреходящую роль слова в нашей литературоцентричной стране: начиная от бардовской песни, русского рока и заканчивая русским рэпом, который делают и слушают образованные люди.

Необычный формат позволил посетителям задуматься о том, что же такое рэп в России и что этот жанр значит лично для них. После лекции участникам было предложено написать свободное сочинение на тему рэпа или ответить на один из двух предложенных вопросов: "Как хип-хоп повлиял на мою жизнь?" или "Рэп - это поэзия?"

Мнение о том, является ли рэп поэзией, высказал и сам Noize MC. "Рэп и поэзия - это разные, но смежные области. Если я еще могу сказать, что рэп - это поэзия, то поэты этого никогда не признают", - считает музыкант.

Другой приглашенный рэпер 24-летний GONE.Fludd был более категоричен в своих высказываниях. После часового концерта, заряженного хитами, исполнитель зачитал "Манифест уличного поэта современности" Алексея Перминова, в котором напрямую говорится, что "рэп - это прежде всего поэзия", а современные рэперы предстают наследниками культурной традиции бунтарей прошлого - Джорджа Гордона Байрона, Артюра Рембо, Владимира Маяковского.

Итоги конкурса сочинений будут подведены 6 июня. Эксперты портала "Грамота.ру" выберут 15 лучших работ и подарят победителям книги с автографом GONE.Fludd. Хотя если задуматься, то каждый, кто побывал на таком историческом событии, важном для осмысления текущего литературного процесса, - уже победитель.