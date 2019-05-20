В столице открылся первый в России тактильный сад

Новинка открылась в Аптекарском огороде Москвы, где теперь можно пощупать, потрогать и потоптать различные растения, камни, брусчатку и другие природные элементы.

Расположен сад подальше от городского шума и любопытных глаз. Единственные соседи - детский городок, выяснилось, соседство не случайное. Дело в том, что тактильный сад в первую очередь будет служить реабилитационной площадкой для людей, страдающих тяжелым заболеванием центральной нервной системы - рассеянным склерозом. Болезнь пока неизлечима, но людям, страдающим ею, необходимо развивать мелкую моторику и здесь у них такая возможность будет. Как пояснила замруководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Громова, здорово, что такой сад появился на природе в популярном парке: "Это поможет больным не замыкаться в доме, а выходить к людям, контактировать с природой, ощущать полноту жизни".

Садовое пространство спроектировано так, чтобы любой посетитель мог восстановить здесь психоэмоциональное состояние

Тактильный сад - это цепь мостков, расположенных под открытым небом вперемешку с вкусно пахнущими газонами, где цветут розмарин, мята, чабрец, лаванда. По всем растениям можно ходить. Если пахнущего газона мало, рядом в приподнятых кадках посажены различные растения необычные на ощупь, например, помидоры уже с микроплодами, земляника, пажитник, лимонный вербеник, которые тоже можно потрогать.

Самый необычный объект сада - тактильная лента, где в клетках размером метр на метр размещены различные природные элементы. На открытии сада с десяток "дегустаторов" попробовали на ощупь ступнями круглые булыжники морской гальки, куски гранита и мрамора, потом кору лиственницы, удивившись, что она очень упругая. И лишь дети и йог согласились пройтись по шишкам.

"Тактильный сад призван служить не только в реабилитационно-лечебных целях, - рассказал "РГ" директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм. - Садовое пространство так спроектировано, что любой посетитель сможет восстановить здесь психоэмоциональное состояние. Через пару недель откроется еще одна часть сада - съедобная. Плоды перца, томатов, огурцов, ягод там можно будет действительно съесть.