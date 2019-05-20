В столице появится статус "Московская медсестра"

Столичные власти приняли решение наравне со статусом "Московский врач" ввести статус "Московская медсестра", который сулит прибавку к зарплате. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на празднике, который прошел в минувшую субботу на ВДНХ в честь Международного дня медицинской сестры.

"Москвичи хотят, чтобы больницы и поликлиники были лучшими в мире", - отметила Ракова. Объявлена программа строительства новых корпусов больниц и капитальный ремонт поликлиник. В ближайшие годы будет проведен капремонт 135 поликлиник, комплексно трансформировано их пространство, закуплено самое современное и эффективное оборудование. Медсестры же получат не только прибавку к зарплате, но и станут участницами программы внедрения в поликлиниках "Московского стандарта +". В частности, в ее рамках появятся современные комнаты отдыха. Кабинеты оборудуют новой мебелью, даже форма у медработников станет от лучших российских дизайнеров.

Главную награду конкурса "Лучшая медицинская сестра" получила Татьяна Панфилова, медицинская сестра-анестезист больницы имени братьев Бахрушиных, которая в профессии почти 30 лет.Так широко Москва впервые отмечала Международный день медицинской сестры. На открытой площадке перед павильоном ВДНХ N 57 москвичи и гости столицы смогли примерить белые халаты и почувствовать себя тоже врачами и медсестрами. Можно даже было принять участие в виртуальной операции - в одном из шатров разместились виртуальные операционные.